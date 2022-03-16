Rusya barış için yeşil ışık yaktı!

RUSYA-Ukrayna savaşı 21. gününde de tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna'da savaşan Rus generallerden 4'ünün öldürülmesi Rus lider Vladimir Putin'i çıldırttı. Rus ordusunun bombaladıkları hastanelerde yüzlerce kişiyi rehin tuttukları ve canlı kalkan olarak kullandıkları kaydedildi. Rusya, Odesa'yı bombalamaya başladı...

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş 21'nci gününde. Savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ederken Ukrayna öldürülen Rus generallerin sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Rusya'nın askeri kayıplarını telafi etmek için yeni yollar aradığı ve askeri okul öğrencilerini erken mezun etmeyi planladığı da gelen iddialar arasında. Rus askeri birliklerinin Mariupol kentinde uyguladığı bir taktik kan dondurdu. Rus ordusunun bombaladıkları hastanelerde yüzlerce kişiyi rehin tuttukları ve canlı kalkan olarak kullandıkları kaydedildi. İşte savaştan son dakika gelişmeler...

46 yaşındaki Tümgeneral öldürüldü

Ukrayna'nın dört bir yanından çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Ukrayna öldürülen Rus generallerin sayısının 4'e çıktığını duyurdu. Açıklamada 46 ​​yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in Salı günü Mariupol'de öldürüldüğünü açıkladı. Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi.

16:48 Putin dalga geçer gibi: Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok

21 gündür Ukrayna'yı işgal eden Rusya lideri Vladimir Putin'den son dakika dalga geçer gibi bir açıklama geldi. Putin, “Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir niyetimiz yok. Ukrayna’da askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz kalmamıştı” açıklamasını yaptı.

15:25 Rusya, İsveç modeline yeşil ışık yaktı

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının da ele alındığını söyledi. Ukrayna’da İsveç veya Avusturya gibi askerden arındırılmış tarafsız bir devlet oluşturulmasına yönelik fikre sıcak baktıklarını anlatan Peskov, “Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz. Bu konuyu istişare ediyoruz” dedi.

14:30 İşgalci askerlerin yüzde 40'ını etkisiz hale getirdim

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bizim bilgilerimize göre özellikle Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40'ı etkisiz hale getirildi ve şu an savaşacak halde değiller. Özellikle Suriye'de bombardıman düzenleyen uçaklarda kullandıkları hava araçlarının ciddi kısmını yok ettik ya da vurduk" dedi.

14:14 Rusya 400 sivili hastanede rehin tutuyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus güçlerin Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tuttuğunu duyurdu. Vereşuk, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti. Rusların ateş açarak, kenti terk etmek isteyen sivillere tehdit oluşturduğunu ifade eden Vereşuk, "Hastanede aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 400 sivil rehin tutuluyor." bilgisini paylaştı. Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

13:44 Çavuşoğlu ile Lavrov biraraya geld i



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov "Bugünkü krizin nedenlerini anlayan, yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyoruz. Bu ülkeler arasında İsrail, Türkiye de var" dedi.

12:56 Yaptırımlar batırdı, en büyük havalimanı kapatıldı

Rusya'nın en büyük havalimanı olan Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, yaptırımlar sonucu yolcu trafiğinin düşmesi nedeniyle E ve D terminallerinin geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Havalimanındaki üçüncü pistin de kapatıldığına işaret edilen açıklamada, "Alınan tedbirler, yolcu trafiği hacminde geri dönüş sağlanana kadar geçerli olacaktır." denildi. Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu. Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya'da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

12:40 Ukrayna ordusu karşı saldırıya geçti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda olanlar, Ukrayna ordusu bazı operasyonel alanlarda karşı taarruza geçti. Bu tarafların eğilimlerini kökten değiştirecek." ifadesini kullandı. Podolyak ayrıca Rusya yönetiminin, askerlerini Ukrayna topraklarında ölüme gönderecek müttefikler bulmaya çalıştığını aktardı.

12:14 Şimdiye kadar 97 çocuk öldü! Her gün 5 çocuk ölüyor

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerince Ukrayna'da düzenlenen saldırılar sonucu bugüne kadar 97 çocuğun hayatını kaybettiği, 100'den fazla çocuğun yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca "Her gün en az 5 çocuk bombardımanlar altında ölüyor." ifadesi kullanıldı.

11:40 Lavrov'dan umut veren açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Ukrayna'daki savaşla ilgili umut veren açıklamalar geldi. Rus medya organı RBC'ye konuşa Lavrov, "Müzakerecilerimizin verdiği değerlendirmelerden yola çıkıyorum. Müzakereler, hepimizin bildiği sebepler nedeniyle kolay ilerlemiyor. Ancak tavizlerle bir anlaşmaya varılabileceği konusunda umut var" dedi.

11:00 Rus Ordusu başkent Kiev'i yine vurdu

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Shevchenko semtinde saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralanırken, toplam 37 kişi binadan tahliye edildi.

10:30 Ukrayna, Rus mevzilerini roketatarlarla vurdu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde 30. Mekanize Taburu’na ait çoklu roketatar sistemiyle Rus mevzilerini vurdu.

08:00 Rus askerlerinden kan donduran taktik

Bölgede çatışmalar devam ederken Rus ordusu hakkında ortaya atılan bazı iddialar ise dehşet verici nitelikte. Ukrayna'da bir bölge valisi, Rus askerleri vahşice bir kuşatma sırasında Mariupol kentindeki bir hastanede bulunan hastaları ve doktorları rehin tuttuğunu öne sürdü. Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki komutanı Pavel Kirilenko,yaklaşık 400 yerel sakin ve 100 personelin hastanede canlı kalkan olarak bir arada tutulduğunu bunun “insanlık suçu” olduğunu söyledi. Aktarılanlara göre, ebeveynler de prematüre bebekleri Mariupol'de bir hastanede bırakmak zorunda kaldı.

06:11 Havalimanında 3 Rus askeri helikopteri vuruldu

Ukrayna'nın Herson Havalimanına düzenlediği hava saldırılarında 3 Rus askeri helikopteri imha edildi. Planet Labs'ın yeni uydu görüntüleri saldırının boyutlarını gözler önüne serdi. Uydu görüntülerinde havaalanından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği ve çok sayıda helikopterin yandığı görülüyor.

03:00 3 Avrupalı Başbakan Zelenski ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına Ukrayna’ya destek ziyaretinde bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.