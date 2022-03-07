Rusya ateşkes ilan etti! Ukrayna 'gıda kıtlığı' önlemi aldı buğday, et, yulaf ve şeker satmayacak!

RUSYA-Ukrayna savaşının 12. gününde de sürerken Ukrayna, 'kıtlık' endişesiyle gıda ürünlerinin ihracatını askıya aldı. Buğday, et, yulaf ve şeker dahil gıda ürünleri ihraç edilmeyecek. Rusya, saat 10:00 itibariyle ateşkes ilan etti, birçok kentten tahliyeler gerçekleştirilecek...

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Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin bugün Kiev merkeze saldıracağını açıkladı. Mariupol'de ateşkese rağmen tahliyeler yapılamadı, iki taraf da ateşkesi bozmakla birbirini suçladı. Rusya, son dakika açıklamasıyla saat 10:0a'da ateşkes ian etti ve Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumı'dan insani koridorlar açıyor.

08:32 Müzükerelerin üçüncü turunun yeri belli oldu

Rus Basınında yer alan haberlere göre Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu bugün Belarus'ta yapılacak. Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde tekrar bir araya gelecek olan heyetlerin görüşmeye öğleden sonra başlamayı planlıyorlar.

08:20 Rusya saat 10:00 itibariyle ateşkes ilan etti



Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Macron'un Putin'e talebi üzerine Rus birlikleri saat 10.00'dan itibaren sessizlik rejimi (ateşkes) ilan ediyor ve Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumı'dan insani koridorlar açıyor.

08:14 Güney Kora'den Rusya ve Belarus'a seyahat yasaığı

Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu. Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

07:30 Ukrayna, gıda ihracatına son verdi! Kıtlık olasilir

Ukrayna hükümeti, Rusya ile devam eden savaşın ardından ülkede gıda kıtlığı riski nedeniyle, aralarında et, yulaf ve şeker dahil olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya alma kararı aldığını duyurdu.

06:14 Avrupa'dan Rus gazı kararı: Almayacağız

Danimarka Başbakanı Matt Frederiksen, ülkenin önde gelen partilerinin Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak Rus doğalgazını almama konusunda anlaştıklarını söyledi. Frederiksen "Tarihi zamanlar, tarihi kararlar gerektirir" dedi.

02:00 Zelenski: Hiçbir şeyi affetmeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.