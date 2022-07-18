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Rusya, Almanya'ya gönderdiği doğalgazı tamamen kesti

Rusya, Almanya'ya gönderdiği doğalgazı tamamen kesti

Rusya ve Almanya arasında doğalgaz krizi devam ederken, Rus doğal gaz şirketi Almanya'ya gönderdiği mektupta, mücbir sebeplerden dolayı doğalgaz akışının kesildiğini bildirdi.

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Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sınır hattında devam ederken, ekonomik savaş da tüm sertliğiyle sürüyor.

Rusya, Batı ülkelerinin ekonomik yaptırımlarına karşı gaz ve petrol kartını oynadı.

Mücbir sebep ifadesi kullanıldı
Rus doğal gaz şirketi Gazprom'un, Almanya'ya 'mücbir sebep' dolayısı ile gaz tedariki sağlamadığı ortaya çıktı.

Reuters'in haberine göre, Rus şirket elinde olmayan 'olağanüstü' koşullardan dolayı gaz tedariki sağlayamayacak.

Mektup ile haber verildi
Şirket kaynaklarına dayandırılan gelişmeye göre, Gazprom tarafından yollanan mektupta gaz tedariğinin durdurulduğunu söyleyerek, yükümlüklerini yerine getiremeyeceğini belirtti.

Rusya’dan Almanya’ya gerçekleştirilen gaz akışı Temmuz ayı ortasında başlayan bakım çalışmaları nedeniyle azaltılmıştı. Söz konusu çalışmaların Perşembe günü bitmesi bekleniyordu.

Gerginliğin derinleşmesi bekleniyor
Gazprom’un kararının, Rus fosil yakıt kullanımını 2027 yılına dek sonlandırmayı hedefleyen Almanya ile Rusya arasındaki gerginliği derinleştireceği değerlendiriliyor.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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