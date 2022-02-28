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Rusya 'acil şekilde' anlaşma istiyor! Rusya-Ukrayna müzakere masası kuruldu

Rusya 'acil şekilde' anlaşma istiyor! Rusya-Ukrayna müzakere masası kuruldu

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısında 5. gün de çatışmalar sürerken, Belarus'ta müzakere masası kuruldu. İki ülkenin heyetleri Belarus'ta bugün bir araya gelecek. Görüşmelerde ön şart sunulmazken, Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

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Rusya'nın Ukrayna saldırısı 5. gününde de sürerken müzakere seçeneği masaya geliyor. Görüşmeler için seçilen adres ise Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurdu. Bearus, müzakerenin yapılacağı masanın fotoğraflarını paylaştı.

Rusya anlaşmaya istekli
Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Interfax'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.

Ön koşulsuz müzakere için anlaşmaya varıldı
Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti. 

İşte müzakere masası

Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı.

Zelenski, "Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi" diye konuştu.

Rus heyeti Belarus'ta
Rus heyeti görüşme için adres gösterdiği Belarus'ta vardıktan sonra Kiev'den gelecek yanıtı beklemeye başlamıştı.  Görüşme için aralarında İstanbul'un da olduğu farklı lokasyonlar öneren Zelenski hükümeti Rusya'nın talebini kabul etti. 

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Kiev'e saat 15.00'e kadar süre tanındığını ancak cevabın daha geç geldiğini söyledi. 

İki ülkeden heyetler Gomel bölgesinde bir araya gelecek. 

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