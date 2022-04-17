Rusya açıkladı! Erdoğan istedi Mairupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı

RUSYA-Ukrayna savaşı sürerken Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren bir haber geldi. Mariupol’de Rus güçlerinin Ukraynalı askerlere teslim olmaları için verdiği süre dolarken, Rusya, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün "kurtarıldığını", onları rehin tuttuğunu iddia ettiği 29 kişinin de öldürüldüğünü açıkladı.

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Rusya’nın kuşatması altındaki Mariupol’de Rus güçlerinin Ukraynalı askerlere teslim olmaları için verdiği süre dolarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol’de kalan Ukraynalı askerler öldürülürse barış görüşmelerinin süremeyeceğini belirtti. Rusya ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle Mairupol'deki camide mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün kurtarıldığını açıkladı.

Düşen en büyük Ukrayna kenti olacak

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Rus askerleri şehrin çoğunluğunda kontrolü sağladıklarını açıkladı. Mariupol’de az sayıda Ukrayna askeri kaldığı belirtildi. Mariupol’ün tamamında Rus askerleri kontrolü ele geçirirse Ukrayna’nın düşen en büyük şehri olacak.

Zelenski: Müzakereler sona erer...

Ukrayna lideri Zelenski bir video mesaj paylaşarak şunları söyledi: “Mariupol’deki durum olabilecek en ağır halinde devam ediyor. İnsanlık dışı. Rusya bilinçli bir şekilde oradaki herkesi yok etmeye çalışıyor. Askerlerimizin öldürülmesi müzakerelerin sonu anlamına gelecektir”

Rusya’dan açıklama: Camideki esirleri kurtardık

Maurupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde haftalardır mahsur kalan 150'den fazla Türkle ilgili Rusya'dan son dakika açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Rus özel kuvvetleri, Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardı. Erdoğan'ın talebi üzerine düzenlenen kurtarma operasyonunda, yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere 29 militan öldürüldü” ifadelerine yer verildi.