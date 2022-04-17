BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 929,18
HABER /  DÜNYA

Rusya açıkladı! Erdoğan istedi Mairupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı

Rusya açıkladı! Erdoğan istedi Mairupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı

RUSYA-Ukrayna savaşı sürerken Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren bir haber geldi. Mariupol’de Rus güçlerinin Ukraynalı askerlere teslim olmaları için verdiği süre dolarken, Rusya, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün "kurtarıldığını", onları rehin tuttuğunu iddia ettiği 29 kişinin de öldürüldüğünü açıkladı.

Abone ol

Rusya’nın kuşatması altındaki Mariupol’de Rus güçlerinin Ukraynalı askerlere teslim olmaları için verdiği süre dolarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol’de kalan Ukraynalı askerler öldürülürse barış görüşmelerinin süremeyeceğini belirtti. Rusya ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle Mairupol'deki camide mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün kurtarıldığını açıkladı. 

Düşen en büyük Ukrayna kenti olacak
The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Rus askerleri şehrin çoğunluğunda kontrolü sağladıklarını açıkladı. Mariupol’de az sayıda Ukrayna askeri kaldığı belirtildi. Mariupol’ün tamamında Rus askerleri kontrolü ele geçirirse Ukrayna’nın düşen en büyük şehri olacak.

Zelenski: Müzakereler sona erer...
Ukrayna lideri Zelenski bir video mesaj paylaşarak şunları söyledi: “Mariupol’deki durum olabilecek en ağır halinde devam ediyor. İnsanlık dışı. Rusya bilinçli bir şekilde oradaki herkesi yok etmeye çalışıyor. Askerlerimizin öldürülmesi müzakerelerin sonu anlamına gelecektir” 

Rusya’dan açıklama: Camideki esirleri kurtardık
Maurupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde haftalardır mahsur kalan 150'den fazla Türkle ilgili Rusya'dan son dakika açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Rus özel kuvvetleri, Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardı. Erdoğan'ın talebi üzerine düzenlenen kurtarma operasyonunda, yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere 29 militan öldürüldü” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
23 Nisan şiirleri en güzel ortaokul kısa 2 kıtalık 23 Nisan şiirleri
23 Nisan şiirleri en güzel ortaokul kısa 2 kıtalık 23 Nisan şiirleri
Yerli aşı Turkovac Sinovac'tan 2,5 kat daha etkili çıktı
Yerli aşı Turkovac Sinovac'tan 2,5 kat daha etkili çıktı
Bill Gates'ten sıradaki pandemi için uyarılar
Bill Gates'ten sıradaki pandemi için uyarılar
22 Nisan tatil mi 2022 23 Nisan resmi tatili ne zaman başlar?
22 Nisan tatil mi 2022 23 Nisan resmi tatili ne zaman başlar?
Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2002 seçimlerini hatırlattı ve 'acil yapılmalı' dedi
Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2002 seçimlerini hatırlattı ve 'acil yapılmalı' dedi
Ramazan'ın 27. gecesi hangi güne denk geliyor Diyanet takvimi
Ramazan'ın 27. gecesi hangi güne denk geliyor Diyanet takvimi
Teknik analist Tunç Şatıroğlu altın ve dolar için gün verip uyardı! 'Büyük yıkıma hazır olun'...
Teknik analist Tunç Şatıroğlu altın ve dolar için gün verip uyardı! 'Büyük yıkıma hazır olun'...
Şamil Tayyar'dan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan paylaşımı: Tevazu, ihtiyacımız var!
Şamil Tayyar'dan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan paylaşımı: Tevazu, ihtiyacımız var!
Millet İttifakı dağılıyor mu? 6'lı Masa'ya 'tek adaylı' 8 seçenekli seçim planı
Millet İttifakı dağılıyor mu? 6'lı Masa'ya 'tek adaylı' 8 seçenekli seçim planı
27 yaşında öğrenci olmaz diye öğrenci kartı vermediler KDK'den döndü
27 yaşında öğrenci olmaz diye öğrenci kartı vermediler KDK'den döndü