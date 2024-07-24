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Rüşvetten hüküm giyen Türkiye karşıtı senatör istifa etti

Rüşvetten hüküm giyen Türkiye karşıtı senatör istifa etti

Yabancı hükümetlere yardım karşılığı rüşvet almak ve hakkındaki soruşturmalarla ilgili baskı yaparak adaleti engellemek gibi suçlamalardan hüküm giyen ABD’li Senatör Bob Menendez istifa etti.

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Türkiye karşıtı tutumuyla da bilinen Demokrat Partili Senatör istifa çağrılarına direniyordu. İstifa etmesini isteyenler arasında Senato’nun Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer de vardı.

Menendez’in istifa kararı Senato Etik Komisyonu’nun azil değerlendirmesine başlamasından bir gün sonra duyuruldu.

Senato Dış ilişkiler Komisyonu’nun eski Başkanı Menendez 16 farklı yolsuzluk suçlamasından hüküm giydi ve onlarca yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya. Menendez'in cezası 29 Ekim'deki duruşmada belli olacak.

70 yaşındaki Menendez masum olduğunu söylüyor ve hüküm giydiği duruşmanın ardından yaptığı açıklamada “yeminini asla ihlal etmediğini” savundu.

Senato oturumunda okunan istifa, 20 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.
New York Times gazetesi Ağustos sonu istifasıyla, Menendez’in bir ay daha Senatör maaşı alacağını ve sağlık sigortasından faydalanacağını yazdı. Mali sıkıntılar çektiği belirtilen Menendez’in eşi Nadine kanser tedavisi görüyor.
BBC, Menendez’in ofisinden yorum isteğinde bulundu, ancak yanıt alamadı.

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