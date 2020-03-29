Rüştü Rençber'e Covid-19'u karantinaya uymayan eşi mi bulaştırdı Barcelona paylaştı
Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın efsane kalecilerinden Rüştü Rençber koronavirüse yakalandı. Eşi Işıl Reçber, ABD dönüşü 14 gün karantina kuralına uymamıştı. Barcelona Rüştü için geçmiş olsun mesajı yayınladı...
Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Reçber'in hastaneye yatırıldığı belirtilirken, eşinin ve çocuklarının testlerinin negatif çıktığı aktarıldı. Reçber'in eşi Işıl Reçber, ABD seyahatinden dönüp 14 güne evde kalma kuralına uymadı. Reçber'in güzellik merkezine gittiği görülmüştü. Öte yandan Barcelona kulübü resmi Twitter hesabından Rüştü'ye geçmiş olsun mesajı yayınladı...
Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Reçber'in hastaneye yatırıldığı belirtilirken, eşinin ve çocuklarının testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eski milli kalecinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını açıkladı. Işıl Reçber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İyi geceler... Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü'yü Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz."