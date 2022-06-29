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Ruslardan ilginç iddia! Listeyi açıkladılar... Türkiye altın topluyor

Ruslardan ilginç iddia! Listeyi açıkladılar... Türkiye altın topluyor

Piyasalardaki kriz küresel çapta tüm dünyayı etkisi altına almışken Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi. Rusya Ekonomi Üniversitesi araştırmacıları, son dönemde Türkiye'nin altın topladığını açıkladı.

Ruslardan ilginç iddia! Listeyi açıkladılar... Türkiye altın topluyor

Rusya Ekonomi Üniversitesi araştırmacıları, son dönemde Türkiye'nin en çok altın toplayan ülkeler arasında olduğunu duyurdu.

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Ruslardan ilginç iddia! Listeyi açıkladılar... Türkiye altın topluyor

Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı yükselen enflasyon nedeniyle altın rezervlerini arttırmaya yöneldi. Rusya için de yurt dışındaki döviz hesaplarının dondurulmasının ardından altın varlıkları daha da büyük önem kazandı.

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Ruslardan ilginç iddia! Listeyi açıkladılar... Türkiye altın topluyor

Türkiye 37 ton altın aldı

Rusya Ekonomi Üniversitesi araştırmacıları rezervlerini en çok arttıran ülkeleri sıraladı. Yılın ilk çeyreğinde en çok altın satın alan ülke Mısır olurken, Türkiye de 37 tonluk alımla ikinci sırada yer aldı.

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Ruslardan ilginç iddia! Listeyi açıkladılar... Türkiye altın topluyor

Bu iki ülkeyi Hindistan ve İrlanda takip ediyor. Ekvador ve Gana da ilk çeyrekte yüklü miktarda altın alan ülkeler arasında.

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