Ruslar Kiev'e iyice yaklaştı! Şehir savaşı başlamak üzere Çeçenler akıl hastanesini basıp rehin aldılar

RUSYA'nın Ukrayna'yı şgali 11. gününe girerken bölgeden ve dünyadan çarpıcı haberler gelmeye devam ediyor. Rus güçlerinin Kiev'e ulaşması için 13-14 km mesafe kaldı... Kiev sokak çatışmaları için hazırlanıyor. Çeçen askerler ise Ukrayna'da bir akıl hastanesini basarak tüm hastaları rehin aldı...

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Rusya Ukrayna savaşında 11. güne girilirken Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştı. İrpin'deki ilerleyişini sürdüren Rus askerleri, bölgeyi geçerse şehir savaşlarının başlaması bekleniyor. Dün itibari ile Rus birliklerinin Kiev’e yaklaşma mesafesi 10-15 kilometrelik mesafeye kadar düştü. İrpin’de dün yoğun çatışmalar yaşandı.

Rus bombardımanı altındaki bölgede hem ateş destek vasıtaları ile vurdu Rusya bölgeyi Su-24 tipi uçaklar bölgeye çok yakın uçarak sortiler gerçekleştirdi. İrpin’deki savunma hattının delinmesi ile birlikte oradaki Ukrayna direnişinin kırılması ile birlikte önlerindeki 65 kilometre olduğu uydu görüntülerinden tespit edilen zırhlı birliklerin önünde sadece 10 kilometrelik bir yol kalacak.

Rus güçlerinin önünde 3-4 barikat var

O 10 kilometrelik yol güzergahında 3-4 barikat var bölgeler güçlendirildi. Araç lastikleri ile destekleniyor bu barikatlar Rus birliklerinin geçişini önlemek için. Kiev’deki bir binada askerinin nöbet tuttuğu binanın önüne kum torbaları konuldu o binaya giriş çıkış yapan bir çok asker görüyoruz. Burası artık tam anlamıyla askeriyenin elinde. Bir cephe hattına dönüşmüş durumda sokak aralarında da gezen direnişçiler var ancak Kiev meydanı artık askeri anlamda karargah haline getirildi.

Şehir savaşı başlayacak

İrpin’deki savunma hattının delinmesi durumunda şehir çatışması başlayacak. Artık Rus birlikleri İrpin nehrine kadar geldi ki bölgedeki köprü dün Ukrayna askerleri tarafından yıkılmıştı. Rus ilerleyişinin engellenebilmesi için arada 10 kilometrelik bir mesafe var o mesafe aşılırsa artık Kiev’in kuzey mahallelerine Rus birlikleri ulaşmış olacak ve bölgede sert bir çatışma başlayacak.

13:10 Zelenski'den yeni açıklama: Geleceğimizi çoktan kazandık

Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, yaptığı son açıklamada, "Ukraynalılar! Geleceğimizi çoktan kazandık. Ama bugün hala kendimiz için savaşıyoruz, sınırın geçeceği yer için savaşıyoruz" dedi. Bu sırada İsrail Başbakanı Naftali Bennett 24 saat içinde 3. kez Zelenski ile telefonda görüştü.

12:45 Ukrayna'dan 1.2 milyon kişi ayrıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Sadece 240 bin kişi Moldova'ya geçiş yaptı. Rusya insani bir krize yol açtı" derken, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

12:29 İngiltere: Bu savaş günler içinde bitmeyecek

Rusya'da 16 şehirdeki savaş karşıtı protestolarda 316'dan fazla kişi gözaltına alındı. İngiltere Başbakan Yardımcısı Raab, "Bu savaş günler içinde bitmeyecek. Putin Ukrayna'da aylarca belki yıllarca başarısız olacak" dedi.

11:00 Bir şehirde ateşkes başladı, sağlık tesisleri vuruluyor

Mariupol Kent Konseyi, yerel saat 10.00 itibariyle Rusya ile geçiciği ateşkesin başladığını duyurdu. İnsani koridorlar için yapılan ateşkesin yerel saat ile 21.00'e kadar süreceği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros, Ukrayna'daki bazı sağlık tesislerinin saldırıya uğradığını duyurdu. Tedros, saldırıların ardından ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

10:55 Rusya, Kiev'deki askeri havalimanını vurdu

Rusya, Ukrayna'nın batısında yer alan Kiev'e 300 KM uzaklıkta olan Starokostyantyniv kentindeki askeri hava üssünü uzun menzilli silahlarla vurdu.

10:30 Ukrayna 11 bin Rus askeri öldürdük

Ukrayna Savunma Bakanlığı, "11 binden fazla Rus askeri öldürüldü, 285 tank, 44 uçak 48 helikopter imha edildi" açıklaması yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Rus silahlı kuvvetleri 5 Mart'ta Ukrayna birliklerine ait 61 askeri altyapı vurdu" bilgisini verdi.

10:23 İngiliz istihbaratı açıkladı! Putin neden sivilleri vuruyor?

İngiltere istihbaratı Rusya'nın sivil bölgeleri hedef aldığını öne sürdü. Raporda 'Ukrayna direnişinin ölçeği ve gücü Rusya'yı şaşırtmaya devam ediyor' denildi ve Moskova'nın buna sivil bölgeleri hedef alarak yanıt verdiği bilgisine yer verildi. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17A Globemaster, Ukrayna'ya kritik askeri teçhizat ve tıbbi malzeme teslim etti .

10:18 ABD, Ukrayna'ya savaş uçağı veriyor

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington, Varşova Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik edilmesi konusunda görüşmelerde bulunuyor. Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin Polonya'ya belirli sayıda F-16 sağlayabileceğini, Varşova'nın ise Kiev'e Sovyet döneminden kalma savaş uçakları tedarik edebileceğini söyledi.

10:13 6 bölgedeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi. GTSOU'nun açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri de zarar görüyor.

08:15 Batılı medya kuruluşları Rusya'dan çekiliyor

Putin'in Rusya-Ukrayna savaşına dair sahte bilgi yayanlara 15 yıl hapis cezasına onay vermesi sonrası CNN, Bloomberg, BBC ve ZDF gibi birçok Batılı medya kuruluşu Rusya'da yayınlarını durdurdu.

05.40 ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna lideri Zelensky görüştü



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna’nın güvenliği, Ukrayna’ya mali destek konuları ve Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden özellikle, Visa ve Mastercard'ın bu akşam Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladı" denildi.

04:03 Ukrayna lideri Zelensky, Elon Musk ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'li iş adamı Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Zelenski, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

03:30 Çeçen işgalciler akıl hastanesini basıp hepsini rehin aldı

Ukrayna’nın Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov tarafından Ukrayna’ya gönderilen askerlerin, ülkenin Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka kentindeki bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirerek, içerdeki akıl hastalarını ve hastane personellerini rehin aldığını duyurdu. Kuleba, Kadirov'un askerlerinin hastanenin etrafına mayın döşeyerek, o bölgeden Ukrayna ordusuna topçu atışları yaptıklarını duyurdu.

Düşman hastaların arkasına saklanıyor

Vali Kuleba açıklamasında, düşmanlarının 'sivillerin arkasına' saklandığına dikkat çekerek, "Borodyanka kentinden aldığımız bilgilere göre Kadirov'un askerlerinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine girip içerdekileri rehin aldığını öğrendik. Hastanenin etrafına mayın döşedikten sonra oradan Ukrayna askerlerinin üzerine topçu atışları gerçekleştiriyorlar. Hastanede, 100’ü yatılı, 500 civarında hasta mevcut. Personeller ve hastalar işgalcilerin elinde. Düşman, çocukların ve hastaların arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.

01:45 Visa ve Mastercard Rusya'da faaliyetlerini durdurdu

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Ukraynalı sığımacıların sayısının 1.2 milyonu aştığını açıkladı. Visa ve Mastercard, Rusya operasyonlarının tamamını askıya alacağını duyurdu.

01:00 ABD 'Sürgünde Ukrayna Hükümeti'ne hazırlanıyor

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna'da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını belirtti. Gazetenin ABD ve Avrupa'dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi. Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, "Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz." ifadesine yer verildi.