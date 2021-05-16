Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı
Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.
Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' isimli savaş gemisi saat 08.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
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Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.
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Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide nöbet tutan askerler olduğu görüldü.
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1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.
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