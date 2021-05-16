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Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı

Demirören Haber Ajansı
Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı

Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.

Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' isimli savaş gemisi saat 08.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

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Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı

Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

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Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide nöbet tutan askerler olduğu görüldü.

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Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı

1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

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