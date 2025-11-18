BIST 10.730
DOLAR 42,34
EURO 49,09
ALTIN 5.505,36
HABER /  DÜNYA

Rus ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında yeni bir mahkum takası olasılığını görüştü

Rus ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında yeni bir mahkum takası olasılığını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ülkesi ile ABD'nin yeni bir mahkum takası yapılma ihtimaline yönelik görüştüğünü bildirdi.

Abone ol

Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev, Axios haber sitesine telefonla mülakat verdi.

Buna göre, Dmitriyev, ABD tarafının çalıştığı olası mahkum takası gibi insani nitelikteki konular üzerine ABD'li yetkililer ve Donald Trump yönetiminden isimlerle görüştüğünü ifade etti.

Meseleye ilişkin bilgi sahibi olan başka bir kaynak da Dmitriyev'in söz konusu meseleleri ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve bazı yetkililerle görüştüğünü aktardı.

ABD'li başka bir yetkili de görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini ancak henüz hiçbir anlaşmaya varılmadığını belirterek, ülkesinin "alıkonulan herhangi bir vatandaşının" serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli’nin İmralı çıkışı sonrası Özdağ’dan çağrı
Bahçeli’nin İmralı çıkışı sonrası Özdağ’dan çağrı
Kylian Mbappe ile PSG arasında 700 milyon avroluk uyuşmazlık
Kylian Mbappe ile PSG arasında 700 milyon avroluk uyuşmazlık
Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı! Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı! Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
Belçika, İsrail'in UNIFIL birliklerine saldırısını kınadı
Belçika, İsrail'in UNIFIL birliklerine saldırısını kınadı
Mersin'de öğrenciye cinsel istismarda bulunan hizmetlinin cezası belli olu
Mersin'de öğrenciye cinsel istismarda bulunan hizmetlinin cezası belli olu
Tartıştığı oğlunun bıçakladığı baba öldü
Tartıştığı oğlunun bıçakladığı baba öldü
Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tüm güzellikler için minnettarız"
Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tüm güzellikler için minnettarız"
Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
Narin Güran cinayetinde Yargıtay'a daraltılmış baz raporu itirazı
Narin Güran cinayetinde Yargıtay'a daraltılmış baz raporu itirazı
Böcek ailesinin ölümü! Çocuklardan biri taksiye kusmuş, oteli ilaçlayan da...
Böcek ailesinin ölümü! Çocuklardan biri taksiye kusmuş, oteli ilaçlayan da...
L'Oreal Türkiye'den çalışan sağlığına yönelik proje
L'Oreal Türkiye'den çalışan sağlığına yönelik proje