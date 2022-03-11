Rus savaş uçağı pilotundan kan donduran itiraflar! 'Kontrol edilemeyen bombalar atıyoruz'

RUSYA-Ukrayna savaşı 16. gününe girerken Ukrayna tarafından düşürülen bir Rus savaş uçağının pilotundan kan donduran itiraflar geldi! Sivil alanları vurduklarını itiraf eden birinci sınıf savaş pilotu "Ukrayna'ya 3 saldırı yaptım üçüncü de vuruldu. Sivil alarları vurduktan sonra yaşananları gördüm" dedi.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş 16. gününde de sürerken, Ukraynalı askerler tarafından düşürülen bir Rus savaş uçağının esir alınan birinci sınıf pilotu Aleksandır Krasnayarzev, sivil alanları vurduklarını itiraf etti. Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM ise, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna’ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

Uçağı düşürülerek Ukrayna güçlerince esir alınan Rus savaş pilotu Aleksandır Krasnayarzev, ederek meslektaşlarına şöyle seslendi:

Kontrol dilemeyen bombalar kullanıyoruz

- Ukrayna topraklarında savaş amaçlı uçuşlarda yer aldım. 3 kere uçuş gerçekleştirdim üçüncüsünde vuruldum. Bize askeri alanlar üzerine çalıştığımız söylendi, ancak verilen koordinatların Çernigov'da sivil yerleşim yerlerine ait olduğu çıktı. Öte yandan biz kontrol edilemeyen bombalar kullanıyoruz, daha fazla can kaybına ulaşabilmek için.

Mariupol şehrinde çocuk hastanesini vurduk

- Hava saldırılarımız sonrasında yerleşim yerlerinin yerle bir edildiğini kendi gözümle gördüm. Mariupol şehrinde çocuk hastanesi vuruldu. Rus askerlerine sesleniyorum. Ukrayna karşısında savaşa girmeyin. Çocukları ve kadınları öldürmeyin.

Savaş uçağını getirene 1 milyon dolar, helikopter getirene 500 bin dolar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu. Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu.

İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaş bölgesinde yaşananlar...

07:32 Biden, Rusya'ya yönelik yeni adımları bugün açıklayacak

Guardian'da yer alan habere göre Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki haksız savaş için hesap vermesini sağlamaya devam etmek için atacağı adımları bugün açıklayacak.

Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzey batısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun, dağıtıldığı ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı. Bazı fotoğraflarda birliklerin ağaçlık alanların korumasına girdiği görülüyor.

07:16 ABD'den savaşın seyrini değiştirecek hamle! 1.5 trilyo dolar

ABD’de Senato, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına misilleme olarak yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık destek bütçesine onay verdi. Rusya’nın saldırıları sonrasında yapılan oylamada onaylanan bütçenin 13.6 milyar doları Ukrayna’ya insani yardıma gidecek. Senatoda 68 evet, 31 hayır oyu çıkarken Cumhuriyetçiler de bütçede savunma bütçesindeki artıştan memnun olduklarını duyurdu. Pentagon’un bütçesi 743.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

06:00 Ruslar doğalgaz boru hattını vurdu

Rus ordusu Ukrayna’nın Donets Oblastı’nda yer alan Svitlodarsk’daki doğal gaz botu hattını vurdu. Saldırı sonrası boru hattında yangın çıkarken, bölgede büyük panik yaşandı. Acil Durumlar Servisi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

02:00 Putin tarafından gerçekleştirilen bir soykırım

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, kadın doğum hastanesinin bombalanmasının ardından geçen süreci "iki günlük cehennem" olarak nitelendirdi. Boyçenko, Rus hava araçlarının sivil binaları vurduğunu ve yaşlı, kadın, çocuk demeden sivilleri katlettiğini öne sürdü. Boyçenko, "Bu, Putin ile birlikte Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bir soykırım" ifadesini kullandı.