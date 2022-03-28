Rus saldırısı sonrası bu hale geldi! Görüntüler yürekleri sızlattı
RUSYA'nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Ülkenin başkenti Kiev ile Lviv arasında çok stratejik bir noktada bulunan ve savaşın başladığı ilk günden bu yana bir çok kez hedef alınan Jitomir’de birçok sivil alan zarar gördü. İşte o görüntüler...
Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Jitomir’de yıkım görüntülendi. Kentte bulunan bir lisenin, saldırıların ardından büyük kısmı yıkılırken, bina kullanılamaz hale geldi.
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Saldırı sonrası evler yerle bir olurken, yıkılan okul binası ve çevresi Ukraynalı askerler tarafından koruma altına alındı.
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Bölgeye, çevrede oturan vatandaşlar ve özel izni olanların dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.
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