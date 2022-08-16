Rus milyarder Abramoviç 1.2 milyar dolarlık yat filosunu Türkiye'ye getirdi! İşte Abramoviç'in lüks yatları...
Rus milyarder Roman Abramoviç, Batılı ülkelerin Ukrayna Savaşı sonrası yaptırım uyguladığı Rus oligarklardan birisiydi. Abramoviç'in Batı'nın yaptırımlarından kaçmak için tüm yatlarını Türkiye’ye getirdiği ortaya çıktı.
Rus milyarder Roman Abramoviç’in, Batılı ülkelerin Ukrayna Savaşı sonrası Rus oligarklara uyguladığı yaptırımlardan kaçmak için tüm yatlarını Türkiye’ye getirdiği ortaya çıktı. Abramoviç'in 4 lüks yatının toplam değerinin 1.2 milyar lira olduğu belirlendi.
‘Luxury Launches’ adlı internet sitesinin haberine göre, geçen bahar aylarında Türk karasularını sakin liman olarak seçen Abramoviç, devasa büyüklükteki ‘Eclipse’ ve ‘Solaris’ adlı yatlarını Ege denizine aktardı.
Önceki günlerde ise Abramoviç’e ait olduğu tahmin edilen 67 metre uzunluğundaki ‘Garcon’ ve 55 metre uzunluğundaki ‘Halo’ adlı yatlar da Göcek açıklarında görüldü.
Habere göre, böylece Roman Abramoviç tüm Yat filosunu Türkiye’ye aktarmış oldu. Ege kıyılarına yeni demir atan ‘Garcon’ yat, su sporları için gezici bir merkez olarak da kullanılıyor.