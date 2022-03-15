Rus komutandan itiraf: İşgal planlandığı hızda gitmiyor! Savaşın biteceği tarihi açıkladı

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşın 20 günü de başkent Kiev'de şiddetli çatışmalarla başladı. Şimdiye kadar 40 binden fazla Suriyeli savaşçı Rusya'ya başvurdu. 400 Suriyeli paralı asker Ukrayna sınırına yakın kamplarda eğitime başladı. Rus Komutan iktor Zolotov, "Ukrayna'da işgal planlandığı hızda ilerlemiyor" itirafında bulundu.

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Rusya lideri Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı ilk Rus birliklerinin Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından başlayan savaş 20. gününde de daha da şiddetlenerek devam ediyor. Ukrayna'nın dört bir yanından çatışma ve bombardıman haberleri gelirken, Beşar Esed'in katili Suriyeli paralı askerlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre şimdiye kadar 40 binden fazla Suriyeli savaşçı Ukrayna'ya gitmek için kayıt oldu. Bunlardan 400'ünün eğitimine ise Ukrayna sınırına yakın kaplarda başlandı.

11:30 Rus komutandan itiraf: İşgal planlandığı hızda ilerlemiyor

Reuters haber ajansının haberine göre Rus Ulusal Muhafız Komutanı Viktor Zolotov, Ukrayna'da işgalin planlandığı gibi gitmediğini itiraf etti. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Zolotov "Her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum" dedi.

11:00 Kiev’in arazi yapısı Rus güçlerinin ilerlemesini zorlaştırıyor

Ukrayna’nın savaş komuta merkezinde BBC’ye bilgi veren iki general, Kiev’in arazi yapısının Rus güçlerinin ilerlemesini zorlaştırdığını söyledi. Generaller Rus obüslerinin Kiev’i menzillerine alamaması için büyük çaba sarf ettiklerini de anlattı. General Andriy Krisçenko Dinyeper nehri, ona bağlanan iki kolun ve turbalık alanların savunmayı kolaylaştırdığını, nehirlerdeki köprüleri imha ettiklerini belirtti. Aynı zamanda belediye başkan yardımcısı olan general, kentin büyüklüğünün ise savunmayı bir yandan zorlaştırdığını, diğer yandan da kolaylaştırdığını ifade etti. Sergiy Knyazev de Kiev’de doğru ilerleyen büyük Rus konvoyunun saldırılarla dağıtıldığını ve bir tehdit olmaktan çıktığını söyledi.

Ukrayna tarafından esir alınan bir Rus askeri, Rusya lideri Putin’e seslenerek, “Yoldaş Başkan, Rus askerleri ve sizin adınıza utanıyorum” dedi.

10:30 Abramoviç’in jeti İsrail'den İstanbul'a sonra Rusya'ya uçtu

Reuters ajansı, AB ve İngiltere’de yaptırım uygulanan Rus oligark Roman Abramoviç’le ilişkili bir özel jetin İsrail’den kalktıktan sonra bir süre İstanbul’da durduğunu ve ardından Moskova’ya iniş yaptığını aktardı. İsrail ve Portekiz vatandaşlıkları bulunan Abramoviç Pazartesi günü Tel Aviv’in Ben Gurion havalimanında görülmüştü. Abramoviç Putin’le yakın ilişkileri olduğu gerekçesiyle yaptırımlara maruz bırakılmıştı. Rus milyarder bu suçlamayı reddediyor.

06:45 Kiev'de çok büyük patlama, siren sesleri durmuyor

Birden fazla kaynak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 05.45'te (TSİ 06.45) büyük patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

06:35 Zelenski'den Rus birliklerine 'teslim olun' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus birliklerine teslim olun çağrısında bulundu. Zelenski, "Ukrayna halkı adına size yaşama şansı veriyoruz. Güçlerimize teslim olursanız, size insanlara nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranacağız: haysiyetle" ifadelerini kullandı.

05:45 Ukrayna tarih verdi: Savaş Mayıs ayında bitecek

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir danışman savaşın Mayıs ayı başlarında bitmesini beklediklerini açıkladı. Rusya'nın askeri kaynaklarının tükendiğini iddia eden danışman Oleksiy Arestovich, Ukrayna medyasında yayınlanan bir videoda, 'Bence en geç Mayıs ayında, Mayıs başında bir barış anlaşması yapmamız gerekiyor, belki çok daha erken' ifadelerini kullandı.

04:50 Mariupol'da 20 bin sivil öldü! 110 Türk hala camide mahsur

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu. Mariupol'de 110 Türk vatandaşı, Kanuni Sultan Süleyman Cami'nde mahsur kalmış durumda. Bu kişilerin kısa süre içinde şehirden tahliye edilmesi bekleniyor. Türkiye bu konu ile ilgili diplomatik temaslarını artırdı.

04:00 Rus saldırılarında 90 çocuk öldü

Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik saldırılarında iki apartman ile bir fabrika hedef alındı. Ukrayna savaşın ilk gününden bu yana 90 çocuğun öldüğünü açıkladı. Rusya ise Ukrayna'yı sivilleri kalkan yaparak savaşı algı üzerinden yürütmekle suçladı.