Rus kızları festivalde sınırları zorladı! İşte yürek hoplatan o görüntüler

Rus kızları festivalde sınırları zorladı! İşte yürek hoplatan o görüntüler

Rusya'nın Kermerovo kentindeki Grelka Festivali, çok renkli görüntülere sahne oldu. Kışın bitişini kutlamak için bir araya gelen genç kızlar, soğuğa aldırmadan mayo ve bikinileriyle kayak keyfi yaptı.

Rus kızları festivalde sınırları zorladı! İşte yürek hoplatan o görüntüler - Sayfa 1

Her yıl Sibirya'da düzenlenen Grelka festivali'ne yine Rus kızları damga vurdu.

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Rus kızları festivalde sınırları zorladı! İşte yürek hoplatan o görüntüler - Sayfa 2

1500'den fazla kayakçı ve snowboardcunun kışın bitişini kutlamak için bir araya geldi. 

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Rus kızları festivalde sınırları zorladı! İşte yürek hoplatan o görüntüler - Sayfa 3

Çılgın festivalde, binlerce sporcu yamaçları doldurdu.

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Rus kızları festivalde sınırları zorladı! İşte yürek hoplatan o görüntüler - Sayfa 4

Düzenlenen festivalin amacı baharın gelişini kutlamak.

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