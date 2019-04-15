Rus kızları festivalde sınırları zorladı! İşte yürek hoplatan o görüntüler
Rusya'nın Kermerovo kentindeki Grelka Festivali, çok renkli görüntülere sahne oldu. Kışın bitişini kutlamak için bir araya gelen genç kızlar, soğuğa aldırmadan mayo ve bikinileriyle kayak keyfi yaptı.
Her yıl Sibirya'da düzenlenen Grelka festivali'ne yine Rus kızları damga vurdu.
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1500'den fazla kayakçı ve snowboardcunun kışın bitişini kutlamak için bir araya geldi.
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Çılgın festivalde, binlerce sporcu yamaçları doldurdu.
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Düzenlenen festivalin amacı baharın gelişini kutlamak.
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