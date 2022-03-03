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Rus iş insanı Putin'in başına bakın ne kadar ödül koydu! Ölü ya da diri yakalayana dolar akacak

Rus iş insanı Putin'in başına bakın ne kadar ödül koydu! Ölü ya da diri yakalayana dolar akacak

Ukrayna'daki Nazilere karşı askeri harekat başlatan Rusya lideri Putin'in başına ödül koyuldu. Rus bir iş insanı 'ölü ya da diri' deyip ilan verdi.

Rus iş insanı Putin'in başına bakın ne kadar ödül koydu! Ölü ya da diri yakalayana dolar akacak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken dezenformasyon  savaşı da tüm kızıyla devam ediyor.

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Rus iş insanı Putin'in başına bakın ne kadar ödül koydu! Ölü ya da diri yakalayana dolar akacak

İddiaya göre Rus girişimci ve aynı zamanda eski bankacı olan Alex Konanykhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koydu.

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Rus iş insanı Putin'in başına bakın ne kadar ödül koydu! Ölü ya da diri yakalayana dolar akacak

Batı basınının haberine göre, Konanykhin, geçtiğimiz gün sosyal medya platformu Facebook'ta subay ve memurlara çağrı yaptı.

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Rus iş insanı Putin'in başına bakın ne kadar ödül koydu! Ölü ya da diri yakalayana dolar akacak

 Konanykhin, "Putin'i, Rus ve uluslararası yasalara göre bir savaş suçlusu olarak" tutuklamaları için para ödemeye söz verdiğini söyledi.

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