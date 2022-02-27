Rus heyeti Belarus'ta: Ukraynalıları bekliyoruz! Zelenskiy'den İstanbul'un da olduğu şart...

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgal harekatında bir yandan müzakere görüşmeleri için açıklamar peş peşe geliyor. Taraflar birbirlerinin iddialarını yalanlayan açıklamalar yapıyordu. Son hamle Kremlin'den geldi. Son dakika açıklamasına göre Rus heyeti görüşme için Belarus'a ulaştı. Zelenskiy'den ise İstanbul'un da içinde olduğu yeni şehir önerileri geldi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada "Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı" denildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz da Rus heyetinin Ukrayna ile görüşmek üzere Belarus'un Gomel şehrine geldiğini doğrulayarak, “Evet, bu bilgiyi onaylıyoruz. Belarus, görüşmeler için gerekli her şeyi hazırladı, tüm protokol, lojistik ve diğer konuların eksiksiz olarak çözülmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Zelenski şartlarını sundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son dakika açıklamaları:

Ruslar, sivillerimizi ve altyapımızı bombaladı. Çok zor bir gece geçirdik. Belarus'un kısa süre önce herkesin gördüğü gibi yeniden iyi, barışçıl ve güvenli olmasını içtenlikle diliyorum. Şu an doğru seçimi yapmanız hayatınızın ana seçimidir.

Rusya Ukrayna’ya Belarus üzerinden saldırmasaydı Minsk’te görüşmeler mümkün olabilirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, "Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler. Biz barış istiyoruz. Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü bunların hepsini teklif ettik" dedi.

Erdoğan ve Aliyev'den teklif

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya ile müzakereleri organize etmeyi teklif ettiğini söyledi.