Rus füzeleri Polonya sınırındaki askeri üssü vurdu

Lviv bölgesel askeri yönetimine göre, Rusya Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı. Saldırı sonucu 9 kişinin öldü, 57 kişi de yaralandı.

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Lviv Bölgesel Askeri Yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldığını açıkladı. Yavoriv'deki askeri üsse sekiz füze ateşlendiği bildirildi.

Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 57 kişinin yaralandığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yabancı eğitmenlerin çalıştığı uluslararası bir barış ve güvenlik merkezini hedef alan saldırıya tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bu, AB-NATO sınırı yakınında barış ve güvenliğe yönelik yeni bir terör saldırısıdır. Bunu durdurmak için uygun önlemler alınmalıdır. (Ukrayna'nın) Gökyüzünü kapatın."

Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Ukrayna'da bulunan Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını aktardı.

ABD'li askerler Ukraynanılara eğitim veriyordu

Miller, Şubat ayında Yavoriv'deki NATO üssünü ziyaret ettiğini hatırlatıp ABD'li askerlerin Ukraynalılara eğitim verdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Kısa adı IPSC olan eğitim merkezi, Ukrayna'da 2007 yılında kuruldu.

Yabancı askerlere ev sahipliği yapıyordu

BBC, üssün kısa süre öncesine kadar yabancı askerlere ev sahipliği yaptığını bildiriyor. NATO belgelerine göre, üste özellikle Ukraynalı ve diğer ülkelerden askerlere mayın temizleme eğitimleri verildi.

BBC Muhabiri Myroslava Petsa, Yavoriv'deki üssün Ukrayna'daki iki IPSC merkezinden biri olduğunu yazdı. Petsa ayrıca, vurulan üssün NATO ve Avrupa Birliği sınırına kilometrelerce uzaklıkta olduğunu da vurguluyor.

Rusya'dan meşru hedef açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silah konvoylarının Rus ordusu için 'meşru hedef' olduğunu söylemişti.