Rus fenomen Marina Balmasheva kocasını boşadı üvey oğlundan hamile kaldı!

Rus fenomen Marina Balmasheva kocasını boşadı üvey oğlundan hamile kaldı!
RUSYA’da eşinden boşanıp aynı adamın oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni 35 yaşındaki Marina Balmasheva ülkede infiale yol açtı. İhanete uğrayan eski eş ise isyan etti.
Rusya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Ülkenin sosyal medya fenomeni olan Marina Balmasheva (35), 10 yıl önce evlendiği, 45 yaşındaki Alexey adlı eşinden ayrılma kararı aldı. Balmasheva, eşi Alexey'in oğlu ilk eşinden olan 2o yaşındaki Vladimir ile ilişki yaşayarak hamile kaldığını duyurdu. Rus sosyal fenomeni Marina Balmasheva dün yayınladığı videoda ise daha önce üvey oğlu olan Vladimir’den hamile kaldığını açıkladı.
Kilo verdi tanınmaz hale geldi: 35 yaşındaki kadın, 45 yaşındaki kocasıyla mutlu bir yaşam sürdüğü sırada hayatındaki tek derdi kilolarıydı. Bunu değiştirmek için harekete geçen kadın inanılması güç bir değişime imza attı. Geçirdiği estetik operasyonlar ve düzenli sporun ardından bambaşka bir insana dönüşen kadının hayatı fiziksel değişimle sınırlı kalmadı.
5 çocuk evlat edindiler: Rusya'nın Krasnodar kentinde yaşayan ailenin babası Alexey Shavyrin'in bir önceki evliliğinden iki üvey oğlu vardı. Vladimir ve Viktor. Alexey, Marina Balmasheva ile evlendikten sonra çocuk evlat edinmeye devam etti. Çift 5 çocuk daha evlat edinip daha büyük bir aile haline geldi. Marina'nın yaşadığı değişimin ardından ilişkilerinin bozulmaya başladığını belirten Alexey, katıldığı canlı yayın programında inanılmaz iddialar ortaya attı.
''Bir erkek ve bir kadın seks yapıyordu'': Karısının evli oldukları dönemde önceki evliliğinden olan üvey oğlu Vladimir ile cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren adam yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: O gece yatağımda uzanmıştım. Erken sayılabilecek bir saatte uyumuştuk. Marina da yanımda uyuyordu. Bir süre sonra kulağıma gelen seslerle uyandım. Bir erkek ve bir kadın seks yapıyordu. Kısa bir süre dinledim, sesler kesildi ve karım yatağımıza geldi ve yanıma uzandı. O anda Vladimir ile seks yaptıklarını anladım. Neye uğradığımı şaşırmıştım ve o gece ona tek kelime etmedim.