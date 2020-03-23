Rus doktordan bomba koronavirüs açıklaması 'yetkililerin aptallığı'

Tüm dünya koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken, bazı ülkelerin hasta sayısını gizlediği iddiaları hala gündemdeki yerini koruyor. Son iddia Rusya'dan geldi. Rusya Doktorlar birliği Sendikası yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, ülkedeki salgının gerçek boyutlarının saklandığını iddia etti. "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar" diyen Vasilyeva, doktorların hiçbir koruyucu ekipman olmadan koronalı hastaları tedavi etmeye zorlandığını öne sürdü.