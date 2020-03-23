Rus doktordan bomba koronavirüs açıklaması 'yetkililerin aptallığı'
Rusya Doktorlar Birliği Sendikası yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, Rus yönetiminin ülkedeki salgının boyutlarını gizlemek için uyguladığı kan dondurucu baskıyı anlattı. Londra'da ise 18 yaşındaki bir genç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti..
Tüm dünya koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken, bazı ülkelerin hasta sayısını gizlediği iddiaları hala gündemdeki yerini koruyor. Son iddia Rusya'dan geldi. Rusya Doktorlar birliği Sendikası yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, ülkedeki salgının gerçek boyutlarının saklandığını iddia etti. "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar" diyen Vasilyeva, doktorların hiçbir koruyucu ekipman olmadan koronalı hastaları tedavi etmeye zorlandığını öne sürdü.
Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde Rusya'daki koronavirüsle ilgili durumu değerlendirdi.
Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.
Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.