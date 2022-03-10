Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski ile görüşebiliriz! Ukrayna'ya silah veren bedelini öder

ANTALYA'daki barış görümesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın toplantısında konuştu. Ukrayna'dan sonra başka bir ülkeye yönelik işgal planları olup olmadığı sorulan Lavrov, "Başka ülkelere saldırı hazırlığımız yok ancak yeter ki onlar bize saldırmasınlar" dedi.

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Antalya'daki kritik zirvenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın toplantısında konuştu. Lavrov ile Ukraynalı gazeteci arasında sert diyaloglar yaşandı. Ukrayna lideri Zelenski ile görüşebileceklerini belirten Lavrov, Ukrayna'ya silah verenlerin bunun bedelini ödeyeceklerini söyledi. "Ben nükleer savaşın başlayacağına inanmıyorum" diyen Lavrov'un açıklamasından satır başları şöyle:

- Bu zirve Sayın Erdoğan'ın talebiyle gerçekleşti. Biz teklifini kabul ettik. Biz prensip olarak her türlü temastan yanayız. Bu Ukrayna krizinin çözülebilmesi için.

- Bizim tek isteğimiz, bu temasların bir katma değeri olması gerektiğini söyledik. Bunu herhangi bir şekilde bizim Ukraynalı mevkidaşlarımız tarafından, bu görüşmelerin ana konusu dışına çıkılmasının engellenmesinden yanayız.

- Siviller Ukrayna yönetimi tarafından rehin tutuluyor, canlı kalkan olarak kullanılıyor. Biz her gün tahliye koridorları açık kalacak dedik. Bunların güzergahları ve süreleri hep birlikte saptanacak dedik. En uygun güvenli yollar saptanacak dedik ve buna göre hareket ettik.

Belarus'taki müzakereler önemli

- Şunu da hatırlattık mevkidaşlarımıza, Belarus'ta somut bazı adımlar atıldı ve bir hukuki taslak hazırlandı. Ukraynalı meslektaşlarımız Kiev'de bunun üzerinde çalışıp cevap vereceklerini söyledi. Belarus'taki müzakereler çok önemli.

Başka ülkelere saldırı hazırlığımız yok

- Eğer özel askeri operasyon nasıl yürüyor diye soruyorsanız bunun değerlendirmesini bizim Savunma Bakanımız ve Devlet Başkanımız vermektedir. Bunun plana uygun olduğu belirtilmiştir. Yurt dışından gelen silahlar konusunun ise çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz.

- Ukrayna'ya binlerce öldürücü silahlar, seyir füzesi aktardıklarını görüyoruz. Başka ülkelere saldırı hazırlığımız yok ancak yeter ki onlar bize saldırmasınlar.

Ukrayna'ya kim silah sokuyorsa bedelini öder

- Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor. Yasaklanmış bir faaliyetle uğraştıkları açık. AB de aynı şekilde. ABD askerlerinin Ukrayna'da böyle bir şey yapmadığını söyledi. BM yetkilileri de bilgiye sahip olmadıklarını söylediler, bu da bizi şaşırtmıyor. ABD'li askeri yetkililer bunu çok gizli şekilde yürüttüler. Laboratuvarlarda böyle şeyler yaptıklarını biliyoruz. Ukrayna'ya kim silah sokuyorsa, bu hareketlerinin sonuçları olacaktır, bunun sorumluluğunu taşımaktadırlar.

Biz Ukrayna'da Neo Nazi devlet eğilimine müsaade edemezdik

- Ukrayna'yı anti Rus haline getirmeye çalışan Batı'dır. 2000'li yıllardan itibaren Ukraynalılardan karar vermelerini istediler. Ya bizimle ya bize karşısın dediler. Nasıl bir ahlak anlayışı bu? Batı yanlısı bir aday olduğunda son dönemde olduğu gibi, 2009'da olmuştu, Ukrayna anayasasına karşı gelerek, Ukrayna Anayasa Mahkemesi'nin 3. tur oylamayı kabul etmesini sağladılar. O zaman hiç kimse hiç kimseyi tehdit etmedi. Ukrayna'yı adım adım Batı yanlısı, deneysel bir enstrüman haline getirdiler. NATO, Ukrayna'nın tamamen özgür olmasını istedi. İstediği bloğu seçmesi için. Askeri üsler konusu gündeme geldi, silahlarla tehdit, bir de şimdi biyolojik laboratuvarlar ortaya çıktı. Biz kesinlikle Ukrayna'daki tutumumuzu herhangi bir şekilde aklamak, anlatmak zorunda değiliz. NATO'lu ya da NATO'suz Ukrayna'nın silahlandırılmasını kabullenemeyiz. Biz Ukrayna'da Neo Nazi devlet eğiliminin böyle devam etmesine izin veremezdik.

- Emin olun ki biz krizden tamamıyla sağlıklı bir psikoloji ile çıkacağız. Şuurlu bir şekilde çıkacağız. Bizim en ufak bir hayalimiz yok. Batı kendi değerlerinden bahsettiği zaman bambaşka şeyler amaçladığını anlıyoruz.

Putin, temaslardan asla vazgeçmez ama

- Putin, temaslardan asla vazgeçmez ama bunlar kendi çıkarları için yapılmaya çalışılıyorsa bundan geri adım atabiliriz. Kuleba, buna değindi. Ben ona hatırlattım, biz her zaman buluşmaktan, bir sonuç alacaksak hazırız dedim. Ukrayna hükümeti anayasa karşıtı darbeden sonra oluşan bu hükümet sırf buluşmak için buluşmak istiyor. Kameralara oynuyor. Kiev rejimi o cumhuriyetleri tamamen ablukaya aldığında da buluşalım dedi. 2019'da Paris'te, Kiev bütün görüşmelerimizi ilettik ama onlar en ufak bir çözüm sunmadılar. Biz de Paris kararlarının uygulanması gerektiğini söyledik, niçin bir zirve daha yapalım dedik.

Zelenski ile buluşabileceğimizi söyledik

- Biz Zelenski ile buluşulabileceğini söyledik, bunun için ön hazırlık yapılmalı. Belarus'ta bize söylenilen somut cevapları bekliyoruz.

Ukraynalı gazeteciyle gerilimli anlar - (Ukraynalı gazetecinin sorusuna yanıt) Olgu, gerçek dediniz ama ben başka bir kelimeyi tercih ederdim, sahte, yalan derdim. Bunlarla dolduruyorsunuz. Ben bir kadının kaçırıldığıyla ilgili en ufak bilgiye sahip değilim ancak Kiev rejiminde milletvekilleri kayboluyor. Milletvekili Shevsenko kayboldu bulamadınız mı onu hala? Pek çok şey söyleyebilirsiniz ama ben şu ana kadar böyle bir bilgi almadım ama sayın milletvekili Kiev'de kayboldu. Burada basın konferansı yapıyoruz, söyleme yapmıyoruz. Siz çok büyük bir kahraman olacaksınız memleketinizde, size bu kadar yeter.

Pentagon onlarca biyolojik/askeri laboratuvar kurmuş

- Ortaya çıkan bazı bilgiler bizi çok endişelendiriyor. Pentagon onlarca biyolojik/askeri laboratuvar kurmuş. Bunu nasıl açıklamalı? Biz cevap bekliyoruz. Başvurumuzu yaptık. Bunun barışçıl bir deney olmadığını, biyolojik savaş üretmeye yönelik olduğunu, etnik amaçla kullanıldığı ihtimali konusunda şüphe yok.

Bu Rusya için ölüm kalım savaşı

ABD ve NATO anlaşmaları ile ilgili, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili taleplerde bulunduk. Bize dediler ki 'Ukrayna bizim ve biz karar veririz' dediler. Bizim önerdiğimiz şeyleri hep reddettiler. Biz, fiziki/askeri tehdit yaratılmaması gerektiğini söyledik. Bu gerçekten de ölüm kalım savaşı bir anlamda. Rusya, dünya haritasında olacak mı olmayacak mı? Bu savaş veriliyor şu anda.

Onlar somut çalışmayı değiştirmek istiyor

- Onlar somut çalışmayı değiştirmek istiyorlar, yeni format istiyorlar, gerçek çalışmayı simüle etmeye çalışıyorlar. Bu bizim görüşmelerimizin özeti. Kuleba, ateşkese ulaşamadık dedi ama biz burada ateşkese ulaşmayı falan konuşmayacaktık zaten. Bizim koşullarımızı önceden belirtilmişti. "Haydi ateşkes ilan edelim, Ukrayna istediği gibi güzergahlar oluşturalım, gazetecilere, bizim bütün iyi niyetimiz boşa gitti..." İşte Ukrayna yaklaşımı olaylara böyle. Dış etki yaratmak.

ABD'nin petrol ambargosu

- Bu sorunu biz öyle bir çözeriz ki bir daha hiçbir zaman Batılı ortaklarla gerek hükümet gerek şirket olsun bağımlı kalmayacağız. Biz kendi çalışmamızı yürüteceğiz, onlar kendi iş amaçlarını dışına çıkıp böyle bir siyasi yaklaşım gösteriyorlar. Ekonomimizin tahrip olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bunu yollarını da bulacağız. Biz, bu konuyu Batılı meslektaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz. Biz petrol ve gazı asla silah olarak kullanmadık. Biz transit gazı Avrupa'ya gönderdik ama onlar çaldılar. Avrupa, bununla ilgili tavır aldı mı, almadı.

O ülkeler kendileri için büyük bir tehdit oluşturuyorlar

- Biz, NATO'nun Ukrayna'yı silahlandıran ülkelere yönelik nasıl tavır alacağımızı söyledik. O ülkeler kendileri için büyük bir tehdit oluşturuyorlar. Çok tehlikeli füzeleri dağıtıyorlar. Yüz binlerce ateşli silahı, doküman olmadan dağıtıyor Ukrayna. Biz hiçbir zaman NATO üyesi ülkelere yönelik planımız olduğunu söylemedik.

Nükleer savaş çıkacağına inanmıyorum

- Ben nükleer savaşın başlayacağına inanmıyorum. Nükleer konusunu son yıllarda Ukrayna ile bağlantılı olarak ve son bir hafta içinde, Batılılar ve NATO gündeme getirdi.