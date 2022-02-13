BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Anadolu Ajansı
Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

MARMARA Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' denizaltısı Karadeniz'e doğru yol aldı.

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

MARMARA Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı B-237 flama numaraları 'Rostov Na Donu' denizaltısı saat 12.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiine geldi.

18
Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyretti.

28
Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Denizaltının boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da refakat etti.

38
Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti
48