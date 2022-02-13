Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti
MARMARA Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' denizaltısı Karadeniz'e doğru yol aldı.
MARMARA Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı B-237 flama numaraları 'Rostov Na Donu' denizaltısı saat 12.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiine geldi.
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Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyretti.
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Denizaltının boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da refakat etti.
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