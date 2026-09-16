Rus casus uydularının İran'a istihbarat sağladığı iddiası

CNN'in analizinde, Rusya'nın yörüngedeki uydularının ABD askeri tesislerini görüntülemenin yanı sıra radar ve telsiz sinyallerini tespit edebildiği, füze rampalarından yayılan ısı izlerini belirleyebildiği ve bulutlu ya da karanlık koşullarda yeryüzündeki değişiklikleri izleyebildiği belirtildi.

Rus casus uydularının İran'ın 27 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı öncesinde bölgeyi gözlemlediği iddiasına yer verilen analizde, Rusya'ya ait Kosmos 2573 uydusunun, saldırıdan 2 gün önce üssün üzerinden geçtiği ileri sürüldü.

Analizde, aralarında görüntüleme, sinyal, kızılötesi ve sentetik açıklıklı radar özelliklerine sahip uyduların da bulunduğu 14 Rus uydusunun bölgeyi gözlemlediği iddia edildi.

CNN'e konuşan kaynaklar, üste oluşan hasarın boyutu ile saldırıların isabet oranının Rusya'nın sağladığı jeo-uzamsal istihbarat olmadan elde edilmesinin "neredeyse imkansız" olduğunu belirterek, Rusya'ya ait bazı casus uydularının elde ettiği istihbaratın İran'a aktarıldığına ve bu bilgilerin bazı hassas saldırılarda kullanıldığına ilişkin kanıt bulunduğunu öne sürdü.