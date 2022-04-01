Rus askerleri, Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi! 7 otobüs Rus askeri tedaviye alındı

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirdi.

Abone ol

Çernobil Nükleer Santrali, işgalin başladığı ilk gün olan 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti. Rus askerleri Çernobil Nükleer santralini dün aniden boşaltarak Belarus'a geri çekildi. Santralde nükleer sızıntı mı başladı endişesi yaratan geri çekilme ile ilgili tüler ürperten iddialar gündeme geldi.

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu'ndan (Energoatom), yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü." bilgisi verildi.