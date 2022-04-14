Rus askerler panik yaptı kendi konvoylarını böyle havaya uçurdu! Onlarca ölü var
RUSYA'nın Kiev'den çekilmeye çalışırken kendi askerlerini katlettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Rus birlikleri Ukrayna tarafından pusuya düşürülünce panikle kendi araçlarını vurdu. Olayın görüntüleri dakika dakika sosyal medyaya yansırken tankların küle dönmüş halleri ajanslar tarafından görüntülendi.
Rusya, 31 Mart tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'den vazgeçip saldırılarını Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaştırması ile başkentten çekilme hazırlıkları yapan Rus birlikleri Ukraynalılar tarafından pusuya düşürüldü. Rus birliklerinin pusu sonrası yaşadığı panik ölümcül bir hatayı da peşinde getirdi. Ukrayna'ya ait insansız hava aracının çektiği görüntülerde Rus birliklerinin zırhlı araçları ile Kiev'in hemen batısındaki Dmytrivka köyü boyunca ilerlediği görülüyor.
Kendi araçlarını patlattılar
Söz konusu görüntüler daha önce ortaya çıktığında çok net değildi. Ancak yeni gelen görüntüler tanklar üzerindeki 'V' işaretini net bir şekilde ortaya koyuyor. Rus birlikleri ilerlediği sırada bir Rus tankının metrelerce öteden başka bir Rus zırhlı aracını patlattığı görülüyor.
Askeri uzmanlar tank devre dışı bırakılmış olsaydı bunun onu ele geçirebilecek Ukraynalılar için bir tuzak olabileceğini belirtiyor ancak anlık yaşanan panik ve askerlerin kaçışması bunun planlı bir hamle olmadığını ortaya koyuyor.
8 Rus askeri öldü
Olay sonrası BMP-2 piyade savaş aracı ve T-72 ana muharebe tankları olduğu düşünülen askeri araçların enkazları küle dönmüş şekilde görüntülendi. Ukrayna'nın pususunda 8 Rus askerinin öldüğü iddia ediliyor.