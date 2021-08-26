Rümeysa Aydın'ın öldürdüğü kocasından 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı
BALIKESİR’de 7 yıllık evli olduğu eşi Murat Aydın'ı (30), sürekli şiddet ve cinsel istismar gördüğü iddiasıyla tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Rümeysa Aydın’nın (27) 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Aydın, "“Çocuğumu dünyaya getireceğim. Eş katili oldum, bir de bebeğimin katili mi olayım?” dedi.
Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunarak, ölümle tehdit eden eşi Murat Aydın’ı, 13 Ağustos günü yaşanan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Eşinin son olarak da kendisine bıçak zoruyla sahip olduğunu iddia eden Rümeysa Aydın’ın yapılan kontrollerinde hamile olduğu ortaya çıktı.
‘O gün mahallede düğün dahi yoktu’
Rümeysa Aydın’ın, eşi tarafından 2 gün boyunca eve hapsedildiğini ve şiddete maruz kaldığını belirten Avukat Neslihan Çallıoğlu, “Tanık ifadelerinden öğrendiğimiz kadarıyla, maktulün arkadaşı, olaydan önce maktulün uyuşturucu kullandığını ve kendisine; akşam mahallede bir düğün olduğunu söyleyerek, ‘Bu düğünde Rümeysa ya biriyle birlikte oldu ya da ona tecavüz ettiler. Bana söylemiyor. Ben Rümeysa’yı öldüreceğim’ dediğini söyledi. Yapılan araştırmada o gün mahallede bir düğün dahi yoktu. Tanık ifadesiyle bu durumları teşhis etmiş bulunuyoruz” dedi.
Yaşadığı cinsel saldırı sonrası hamile kalmış!
Avukat Çallıoğlu, “Bunun haricinde 1,5 ay önce Rümeysa’nın cinsel saldırıya uğradığı ve bıçaklandığı, olay sonrasında bıçak izlerinin dahi hala yatak üzerinde mevcut olduğunu resimlerle tespit ettik. Şöyle bir şey daha var. Rümeysa, cinsel saldırı sonucunda hamile kalmış olduğunu öğrendi. Bu konuda şüpheleri varmış ancak test yapılıp, emin olana kadar bu durumu belirtmek istememiş. Ama cuma günü yapılan test sonucunda, Rümeysa’nın 1,5 ay önce uğradığı cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığı hususunu tespit etmiş bulunuyoruz” diye konuştu.
Eş katili oldum, bebeğimin de katili mi olayım!
Bu şartlarda bebeği dünyaya getirme düşüncesinin herkesin verebileceği bir karar olmadığını belirten Avukat Neslihan Çallıoğlu, Rümeysa Aydın’ın bebeğe zarar gelmesini istemediğini söyledi. Avukat Çallıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: