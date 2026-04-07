Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan KKTC topraklarını hedef alan açıklama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) 3. Destek Tugayı Komutanı Tuğgeneral Haralambos Evgeniadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarını hedef alan açıklamalarda bulunarak "Yakında Girne, Mağusa ve Karpaz ile işgal altındaki tüm vatanımızın her köşesinde Paskalya'yı kutlayabileceğimizi diler ve umarız." ifadesini kullandı.

Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Paskalya Bayramı dolayısıyla Limasol'daki 3. Destek Tugayını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Rum lider Hristodulidis'in huzurunda konuşma yapan 3. Destek Tugayı Komutanı Tuğgeneral Haralambos Evgeniadis, RMMO olarak hazırlık seviyelerinin üst düzey olduğunu ileri sürdü.

Evgeniadis, KKTC topraklarında bulunan bazı şehir ve bölgeleri hedef alan açıklamalarda bulunarak "Yakında Girne, Mağusa ve Karpaz ile işgal altındaki tüm vatanımızın her köşesinde Paskalya'yı kutlayabileceğimizi diler ve umarız." dedi.

Konuşmanın ardından kürsüye gelerek Paskalya Bayramı için askerlere hitapta bulunan GKRY lideri Nikos Hristodulidis de RMMO'nun güçlendirilmesi ve teknik anlamda ekipmanın yükseltilmesini gerektiğini savundu.

Hristodulidis, RMMO'nun caydırıcılık gücünü yükselteceklerini, hedeflerinin, savunma konusunda ürün ithal etmekten çok ihraç etmeye odaklandığını dile getirdi.

