Ruhumuz dar bir şeridin içinden sızılarla geçiyor...

Toplum içine ekilmiş nefret tohumlarını kökünden söküp atma zamanı geldi de geçiyor bile. Belki de tek çare kabullenmek! Çare aramak mutlak bir sorunun varlığına işarettir. Sorun, çatışma halinde olmamız... Sınırlarımızı çizerek kabullenmeyi ve korunan sınırlar eşliğinde birlikte yaşayabilmeyi başaramadığımız için çatışıyoruz.

Gün geçmiyor ki haklara tecavüz edilmemiş olsun. Geçen günlerde İstanbul'un göbeğinde bir camide bir genç alkol şişesiyle görsel paylaştı ve altına yazdığı yazılar da en az yaptığı yanlış kadar çirkindi. Birçok insan tepki gösterdi haklı olarak. Çünkü o içeceğin yeri orası değildi. Şişenin içi alkolle gencin içi de İslam düşmanlığıyla doldurulmuştu. Bilinçli ya da bilinçsiz yapılmış olsun büyük saygısızlıktı.

Siz yersiz davranırsanız er ya da geç adalet yerinizi buldurur. Ben insanların midesi ile değil fikirleriyle ilgilenmeyi tercih ediyorum. Toplum içinde; belirli mekanlarda, özel dairelerde, kendi özelinde insanlar alkol alabilir ve bu beni hiç ilgilendirmez.

Beni bağlayan kısmı mesuliyetimdir. Alkolün sakıncalarını, kişiyi sürüklediği buhranı yeri geldikçe anlatır, bildiğim ölçüde bilmeyenlere ya da bilip de uygulamakta zorlananlara naçizane destek olmak adına elimden geleni yapmakla mesulüm ama yargılayamam.

İçilen alkol ne kadar haramsa yenilen faizin de o derece haram olduğunun bilinciyle, alkol alanlara karşı bugün faiz yiyerek konuşmanın çok da haddince olduğunu düşünmüyorum.

Yine üstüne basarak vurgulamak istiyorum ki insanların midesine girenle değil beyninde ve kalbinde yetişen fikirlere karşı ilgiliyim. Bu dünyada hiç kimse günahtan el çekmiş ya da el çekme kabiliyetine erişmiş değil.

Bu yüzden, ömür baharını hazan mevsimine dönüştürmeden ve huzur ikliminde yeşermek adına yargılamaktan uzak durup faydayı gaye ediniyorum.

Alkol kullanan, sigara içen, özelinde farklı tercihlere meyleden, gerek siyasi gerek düşünce itibariyle farklı ideolojilere sahip olan ve tercih ettiği inancıyla yaşamayı arzulayan herkes birbiriyle aynı toplumu paylaştığının farkında olmalı...

Çeşitliliği görmek kabullenmeyi de gerektirir. Unutmayalım toprak yalnızca gülleri değil dikenleri de besler. Ama insan bir diken değildir ki koparılıp atılsın. Sade bir dikeni bile kabul etmeyen güldeki dikene de nasıl tahammül etsin. İşte aslolan kişilerin kendilerindeki o fenalığı sağa sola dokundurmamaları, dikenli yoldan geçenlerin de de o zarardan sakınmaları...

Kabullenmenin doğasında ancak böyle yaşanabilir.

Sınırları aşmadan, alkolü camiye sokmadan, LGBT'yi; ekranlara yansıtmadan, tiyatroya taşımadan, propaganda malzemesi haline getirmeden, kendi tercihlerimizin doğuracağı iyi ya da kötü sonuçları ön görmeden yahut bile bile tavsiye niteliğinde paylaşmadan, farklı giyimlere, farklı kimliklere, farklı tenlere ve farklı dillere saygıyı koruyarak kabullenebiliriz birbirimizi. Bu hudutları iyi çizmek ve korumakla elde edilir bu kabul...

Ruhumuz dar bir şeridin içinden sızılarla geçiyor...

Bugün dünyaya baktığınızda İsrail'de yaşanan Siyonizm zulmünün altında dahi bu kabullenememek duygusu yatıyor. Ermeniler bugün işgalin katılımcıları... Geniş hoşgörüsünde yüzyıllarca yaşadıkları Müslümanlara kurşun sıkıyorlar. Öte yandan Amerika'da, Irak'ta, Ukrayna'da, Afrika'da ve bilumum coğrafyalarda yaşanan tüm zulümlerin kaynağında hep bu kabullenememek duygusu var.

Hatta bazen aynı inançtan, bazen aynı ırktan aynı kökenden insanların birbiriyle çatıştığına dahi şahit olduğumuz küresel bir reddedişle karşı karşıyayız. Bu haksız direniş terörü bile besleyen bir kazan haline dönüştü. Ki yıllardır Kürt gibi görünen teröristlerin Türkiye'nin doğusunda Kürdistan kurma hayalleri de Türkiye'yi ve gücünü kabullenememelerinin bir neticesi...

İster aynı, ister farklı olsunlar ırkların bir başka ırkı kabullenememesi, kendine ait olmayan bir toprağı işgal etme düşüncesine kapılması, belli sebeplerle bir yerden bir yere göç edenlere hoşgörülü olunamaması, maalesef dünyayı yaşanmaz bir hale getirdi.

Altı üstü 60 ya da 70 yıllık bir ömrün sahibi olduğumuzu unutup, benlik güderek, kavga ediyor, dayatmalara boyun ediyoruz. Kendi yönünü tayin edememenin vermiş olduğu bedbahtlıkla ömürlerimiz tükenip gidiyor.

Ayasofya açıldı ilelebet de açık kalacak!

Bugün hiçbir Müslüman dünyanın hiçbir yerinde bir kiliseye baskın ya da saldırı yapmazken kendini Müslüman atfedenlerin değerlerimizi kaybetmeye meyilli olmaları anlaşılır gibi değil! Ayasofya ve daha nice kıymetli mekanımız bugün müslümanlar arasında bile tartışma sorunu, siyasette rant mevzusu, uluslararasında pazarlık konusu...

Hangi siyasi görüşten olursanız olun "Müslümanım" diyorsanız aynı değerler uğruna mücadele etmeyi bilecek kabiliyette olmalısınız. Dediğim gibi farklılıklarımız olabilir ama her bir değer sapkın ve batıl ideolojilere kurban edilmeyecek ölçüde sağlam tutulmayı hak eder. Biz daha bu değerlerin ortak paydasında buluşamazsak dışarıdan gelecek her türlü tehdide açık hale gelmez miyiz?

Huzurlu bir hayatın vazgeçilmez unsuru kabullenmektir. Bunu lütfen kabul edin. Kabul edin ve saygıyla hangi hangi yolu tercih ederseniz edin. "Müslümanım" diyorsanız aynı değer uğruna mücadele etmesini bilin. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haramlarda helaller de bellidir. Allah-u Teala kullarına Peygamberler vasıtasıyla hayrı ve şerri, doğruyu ve yanlışı, günahı ve sevabı tebliğ etmiştir. Geçmiş kavimlerin kıssaları bizler için ibrettir. Ve Allah bizlere akıl gibi bir nimet lütfetmiştir.

Haddini bilen kabullenir!

Bugün alanında uzman, doğru bilgiye vakıf olan, ilim, bilim ve din adamları bir konuda kendi üzerlerine düşen yorumu yaptıklarında; onlara cevaben hadsizce yorumlar yapmak evvela Allah'ın kanununa itiraz etmektir ve Yaratıcısına itiraz eden, barıştan söz edemez söz etse de bir hükme olmaz zaten.

Had bilmeyen birçok Gazeteci, TV Spikeri, sıradan vatandaş, yahut ev hanımı, öğrenci var. Had bilmeyenler kalkıyor ve alanında ilmiyle amil olan hocalara nahoş sözler sarf ediyor ve toplumu yanlışa sürüklüyorlar.

"Vicdanen rahat olmamız yetmiyor. Başkalarının hakkımızda yanlış kanaatler edindiğini görmek üzüyor bizi."

Bir cami Hocası yahut bir İmam'ın, bir Öğretmen ya da bir Aktivistin, bir Sanatçı yahut bir yazarın kendi alanı dışında farklı konularda uzmanmış gibi bilgi aktarması bizi nereye götürür varın siz düşünün?Dişinden rahatsızlığı olan bir hasta beyin cerrahına gitmediği gibi ortadaki mevzu olan konu kendi alanındaki uzmanıyla buluşamadığı takdirde hastalık tedavi olmaz. Yanlış teşhis ve yanlış tetkikler sonucunda önü alınmaz, onulmaz yaralar ve acılar söz konusu olur.

Bugün siyasetteki çıkmazın asıl sebebi işte bu kabullenememek. Toplumdaki farklı ideolojiye sahip insanların birbiriyle çatışması da siyaset temelli kabullenemeyişin bir neticesi...

Çünkü "Müslümanım" diyen bir parti lideri İslam ve İslami kesimle hep bir çatışma halinde olup, küresel güçlerin aklıyla, teröristlerin çıkarlarına hizmet doğrultusunda hareket ediyor.

Aslında böyle yaparak Müslüman kimliğini de çürütmüş oluyor. TC. Devleti'nde din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Ama laikliği savunanların %90'ı din işlerini devlet erkanına karıştırıyor yani "dini sorun" olarak göstermekle laikliği baltalıyor.

Ve bunları yapanlar sonsuz özgürlüğün savunucuları... Nerede kaldı özgürlük? İnsanlar kendi inançlarına göre giyinemedikleri, okuyamadıkları, tedavi olamadıkları, öğretim yapamadıkları ve sosyal hayatlarını idam edemedikleri takdirde nasıl özgür olabilecekler yoksa savunulan özgürlük yalnızca kendileri için mi?

Burası Türkiye ve %99'u Müslüman olan bir ülke. Herkes inancı gereği camiye de gidebiliyor kiliseye de... Açık da giyinebiliyor kapalı da... İçki de içebiliyor ayran da... Sohbette edebiliyor, raks da... İlim de öğreniyor bilim de... Türkçe de öğreniyor İngilizce de... Mevlid Kandilini de kutlayanlar var yılbaşını da... Hindi kesenler de var kurban kesenler de... Kadeh tokuşturanlar da var tesbih çekenler de....

Yani kısacası Türkiye'de özgürlüğün ağ babası var. Özgürlüğün olduğu yerde kabullenmek de olmalı! Özgürlük varsa saygı vazgeçilmez bir düstur olmalı. Kendi özünüze beklediğiniz saygıyı bir başkasının özeline göstermediğinizde saygıdan ve özgürlükten yana nasip alamamış oluyorsunuz.

Bu dünya, ne benim ne senin, ne onun ne bunun, ne o liderin ne bu liderin, hiç kimsenin değil; bu dünya, yalnızca Allah'ındır. Sahip olmayı değil hakkıyla yaşayıp ölebilmeyi murad etmeli İnsan.

Kavgayla, haklara, ırzlara tecavüzle yağmayla, küskünlük ve kırgınlıklarla tarihe acı hatıralar not düşmesin. Aslolan iz bırakmaktır. Şu dünya sahnesinde hepimiz bir şekilde Allah'ın murâd ettiğinin olduğunu görmüş ve görecek olan, birbirinden farksız insanlarız.

Farklılıklarımız neticesini ahirette alacak.

Kimse bu dünyada birbirinin farklılığına, sınırlarına, haklarına tecavüz ederek ahiretten medet ummasın! Başımıza yağan türlü türlü belalar sadece bizim değil tüm dünyanın imtihanı olan küresel afetler salgınlar ve bilumum felaketler; İnsanların birbirine mağdur edişinden, zalimliğin artıp mazlumluğun çoğalmasından, ahlakın yerini sapkınlıklara bırakmasından kaynaklanıyor.

"...Dönelim kendimize ve açtığımız yaralara bakalım."