RTÜK'ten o kanallara ceza yağmuru! Show TV, NOW TV, Disney+ ve Spotify'e deprem etkisi yarattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyon kanalları ve dijital platformlara yönelik incelemelerinde sert yaptırımlar uyguladı. Show TV'deki "Veliaht" dizisi, NOW TV'deki "Halef" dizisi, Disney+'taki "Konuşanlar" programı ve Spotify'ın bazı içerikleri, milli ve manevi değerlere aykırı bulunduğu gerekçesiyle cezalandırıldı. Bu kararlar, medya sektöründe geniş yankı uyandırdı ve içerik üreticilerini daha dikkatli olmaya davet ediyor.

RTÜK, son toplantısında toplam beş ayrı yaptırım kararı aldı. Bu cezalar, şiddetin özendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı içerikler ve argo ifadeler gibi nedenlere dayanıyor.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi Tuncay Keser, kararları sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna açıkladı. Özellikle dijital platformların da kapsama alınması, RTÜK'ün denetim alanını genişlettiğini gösteriyor.

Show TV'ye "Veliaht" Dizisi Nedeniyle Para Cezası

Show TV, "Veliaht" dizisinin dört farklı bölümünde şiddet sahnelerinin normalleştirildiği iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

RTÜK, bu sahnelerin izleyicilerde olumsuz etki yaratabileceğini belirterek, kanala yüzde 2 oranında idari para cezası kesti. TMSF denetimindeki Show TV, bu kararla içerik politikalarını gözden geçirmek zorunda kalabilir.

