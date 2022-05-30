RTÜK'ten Halk TV, Flash TV, KRT ve TELE1'e Kemal Kılıçdaroğlu cezası! Gelirlerinin yüzde 3'ünü...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını canlı yayınladığı için Halk TV, Flash TV, KRT ve TELE1'e ceza verdi. Ceza haberini İlhan Taşçı sosyal medya hesabından duyurdu.

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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını canlı yayınlayan Halk TV, TELE1, KRT ve Flash TV'ye RTÜK'ün verdiği cezayı duyurdu. Taşçı, cezaları sosyal medyadan açıkladı. Taşçı paylaşımında şunları söyledi:

"RTÜK, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan %3 para cezası verdi Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!

RTÜK yayıncılara “Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim” gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir.

RTÜK yayıncılara “Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim” gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir"