RTÜK'ten en yüksek oranda ceza! Eşcinsel ilişkilerin yer aldığı diziye ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), eşcinsel ilişkilerin yer aldığı "Jane The Virgin" dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verildi. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun son toplantısında, Jane The Virgin dizisi "milli ve manevi değerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi" nedeniyle ele alındı.