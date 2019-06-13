RTÜK'ten en yüksek oranda ceza! Eşcinsel ilişkilerin yer aldığı diziye ceza yağdı

RTÜK'ten en yüksek oranda ceza! Eşcinsel ilişkilerin yer aldığı diziye ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eşcinsel ilişkilerin yer aldığı diziye en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verdi.

RTÜK'ten en yüksek oranda ceza! Eşcinsel ilişkilerin yer aldığı diziye ceza yağdı - Sayfa 1

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), eşcinsel ilişkilerin yer aldığı "Jane The Virgin" dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verildi. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun son toplantısında, Jane The Virgin dizisi "milli ve manevi değerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi" nedeniyle ele alındı.

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RTÜK'ten en yüksek oranda ceza! Eşcinsel ilişkilerin yer aldığı diziye ceza yağdı - Sayfa 2

Eş cinsel ilişkilerin ekranlarda görülme sıklığı arttıkça çocuk ve gençlerin bu ilişkileri normalleştirmesine, duyarsızlaşmalarına ve toplumun ahlaki değerlerinin yozlaştığına kanaat getiren Radyo ve Televizyon Üst Kurul'u, Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para cezası ve program durdurma cezası kesti.

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RTÜK'ten en yüksek oranda ceza! Eşcinsel ilişkilerin yer aldığı diziye ceza yağdı - Sayfa 3

RTÜK'ün en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verdiği Jane The Virgin dizisinin konusu ise ''Evlenene kadar bakire kalma yemini eden Jane Villanueva, hastanedeki bir hata yüzünden hamile kaldığını öğrenir ve geleceğini yeni baştan planlamak zorunda kalır'' şeklindedir.

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RTÜK'ten en yüksek oranda ceza! Eşcinsel ilişkilerin yer aldığı diziye ceza yağdı - Sayfa 4

Öte yandan RTÜK, sağlık beyanıyla cinsel performans artırıcı ürün tanıtımı ve satışı yapan Mega Suare kanalına, vatandaşları yanılttığı gerekçesiyle idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uyguladı.

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