RTÜK'ten en yüksek oranda ceza! Eşcinsel ilişkilerin yer aldığı diziye ceza yağdı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eşcinsel ilişkilerin yer aldığı diziye en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), eşcinsel ilişkilerin yer aldığı "Jane The Virgin" dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verildi. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun son toplantısında, Jane The Virgin dizisi "milli ve manevi değerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi" nedeniyle ele alındı.
Eş cinsel ilişkilerin ekranlarda görülme sıklığı arttıkça çocuk ve gençlerin bu ilişkileri normalleştirmesine, duyarsızlaşmalarına ve toplumun ahlaki değerlerinin yozlaştığına kanaat getiren Radyo ve Televizyon Üst Kurul'u, Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para cezası ve program durdurma cezası kesti.
RTÜK'ün en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verdiği Jane The Virgin dizisinin konusu ise ''Evlenene kadar bakire kalma yemini eden Jane Villanueva, hastanedeki bir hata yüzünden hamile kaldığını öğrenir ve geleceğini yeni baştan planlamak zorunda kalır'' şeklindedir.
Öte yandan RTÜK, sağlık beyanıyla cinsel performans artırıcı ürün tanıtımı ve satışı yapan Mega Suare kanalına, vatandaşları yanılttığı gerekçesiyle idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uyguladı.