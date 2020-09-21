RTÜK'e atılan Ramo mesajı ortalığı karıştırdı! Murat Yıldırım isyan etti

Gelen şikayeti değerlendirerek cevap yazan RTÜK ise ''Sevgili Zafer; bu duyarlılkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel. Senin gibi değerli çocuklarımıın ekran duyarlılığı bizleri çok memnun ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza incelettireceğiz. Teşekkürler...'' yanıtını verdi.