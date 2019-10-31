RTÜK üyesi Faruk Bildirici: Üyeliğiminin düşürülmesi gündemde

RTÜK Üyesi Faruk Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurumun 25 yıllık tarihinde bir ilk yaşandığını belirterek kendisinin RTÜK üyeliğinin düşürülmesinin teklif edildiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Bildirici RTÜK'te patlak veren kriz ile hakkında şunları söyledi;

RTÜK’TE MUHALEFETE VE DEMOKRASİYE DARBE Başkanın hukuksuz olarak üç yerde birden görev almasına karşı çıktığım, yanlışları eleştirdiğim ve kamuoyuna duyurduğum için RTÜK üyeliğimin düşürülmesi teklif edildi. — Faruk Bildirici (@farukbildirici) October 31, 2019

RTÜK’ÜN 25 YILLIK TARİHİNDE İLK Üst Kurul toplantısında şu anda Başkan Şahin’in üyeliğimin düşürülmesi önerisinin gündeme alınması görüşülüyor. Yasa gereği ben salondan çıkarıldığım için beni CHP kontenjanından seçilen İlhan Taşçı savunuyor. — Faruk Bildirici (@farukbildirici) October 31, 2019