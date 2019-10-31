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RTÜK üyesi Faruk Bildirici: Üyeliğiminin düşürülmesi gündemde

RTÜK Üyesi Faruk Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurumun 25 yıllık tarihinde bir ilk yaşandığını belirterek kendisinin RTÜK üyeliğinin düşürülmesinin teklif edildiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Bildirici RTÜK'te patlak veren kriz ile hakkında şunları söyledi;

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