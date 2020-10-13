RTÜK Spotify'a uyarı gönderdi Aynur Aydın çok sert çıktı 'İyice çıldırdınız'

Şarkıcı Aynur Aydın "TV'de 10 kanaldan 9'unda şiddet var. Tecavüz, istismar, silahlar, ölümler... Ama denetlenmesi gereken şey Spotify öyle mi? Siz iyice çıldırdınız!" diyerek RTÜK'e sert çıktı.