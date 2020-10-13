RTÜK Spotify'a uyarı gönderdi Aynur Aydın çok sert çıktı 'İyice çıldırdınız'
Aynur Aydın, RTÜK'ün Spotify'a uyarı göndermesine ve erişim engeli ihtimaline çok sinirlendi. Aydın, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
RTÜK'ün resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruyla Spotify'a uyarı geldi. Spotify, 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapmadığı takdirde erişimi engellenecek. Bu gelişme sonrası şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
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Şarkıcı Aynur Aydın "TV'de 10 kanaldan 9'unda şiddet var. Tecavüz, istismar, silahlar, ölümler... Ama denetlenmesi gereken şey Spotify öyle mi? Siz iyice çıldırdınız!" diyerek RTÜK'e sert çıktı.
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Öte yandan Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde hamam pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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Aynur Aydın, hamamda verdiği pozları Instagram hesabından "Hamam sefası" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
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