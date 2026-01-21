BIST 12.806
HABER /  POLİTİKA

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten Türk bayrağına saldırı hakkında açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında bayrağımıza yönelik provokatif girişim, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan beyhude bir çabadır." değerlendirmesinde bulundu.

Daniş, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milli birlik ve beraberliğimizin simgesi şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Nusaybin-Kamışlı sınır hattında bayrağımıza yönelik provokatif girişim, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan beyhude bir çabadır. Türkiye'nin barışına, huzuruna ve ortak geleceğine göz dikenler, karşılarında her zaman devletimizin sarsılmaz iradesini ve asil milletimizin kararlı duruşunu bulacaktır. Bu vesileyle medya kuruluşlarımıza toplumsal huzuru ve yayıncılık sorumluluğunu gözeterek hareket etmeleri gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz."

