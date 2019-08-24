R.T. Erdoğan Üniversitesi’nin misyon-vizyonu doğru mu?

Haber şöyle; “Rize'de, idari ve akademik personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 dönüm arazi üzerine kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Güneysu Konakları tamamlandı. Rize mimarisi ve yatay yapılaşma örneği 480 konutlu yerleşkenin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak./23.08.2019)”

Bir üniversitenin akademik personeli için 480 konut yapması çok iyi bir düşünce.

Ve, yatay mimari ile güzel bir peyzaj gözüküyor.

Üniversite; 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı R.G.’ de yayımlanarak kurulmuş olup, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı R.G.’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” adını almış.

Akademik yapıya bakınca yoğun bir Fakülte (14) ve Yüksekokul (5), Meslek Y.O. (6) yapısı göze çarpıyor. Ancak,objektif ve yöresel düşünülerek; ‘bazı fakülteler kurulmayabilirdi’ diye düşünüyorum.

Daha önceki yazılarımızda Güzel Sanatlar alanının, Tasarım ve Mimarlık v.b. alanlarla bir olmasının yararlı olmadığını belirtmiştim. Burada da aynı hata yapılmış.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2674/guzel-sanatlar-alani-hangi-amacla-mimarlik-vb-ile-birlestiriliyor.html

Hemen üniversitenin misyon ve vizyonuna göz attık.

Misyon (Yanlış):

“İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmetleri sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak.”

Misyon (Doğrusu, aynı cümlelerle):

“İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştiren, kaliteli sağlık hizmetleri sunan, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan bir üniversitedir.”

Vizyon (Doğru):

“Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak.”

Biz, bir üniversitenin misyon ve vizyonu yanında; Fakülte v.b. birimlerin de misyon-vizyon yazmasını doğru bulmuyoruz.

Çünkü;aynı yanlış anlayış, diğerlerinde de devam ediyor.

İşte: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.

Misyon (Yanlış):

“Yaratıcılığı destekleyen, çağdaş, özgür, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim – öğretim anlayışı içinde mimari ve sanatsal alanlarda faaliyet göstererek, topluma ve bilim dünyasına saygılı, teknolojiye entegre olabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda yarışan, sanat ve yaratıcılığı temel ilkeleri olarak kabul eden paylaşımcı, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapabilen, gerekli alt yapıyı hazırlayarak bu araştırmaları yürütecek kadroları yetiştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.”

1/ Bol laf kalabalığı yapılmış.

2/ “topluma ve bilim dünyasına saygılı” olmak, her alanda akademisyeninin görevi ve sorumluluğudur.

3/ “sanat ve yaratıcılığı temel ilkeleri olarak kabul eden” sorunlu bir cümledir. Öğrenci olan kişi zaten bu temel ilkeleri kabul etmiş demektir.

Doğrusu: “Yaratıcılığı destekleyen, çağdaş, özgür, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim – öğretim anlayışı içinde mimari ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren, bir fakültedir.”

Vizyon (Abartılı): “Bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamış, alanında en kaliteli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran, sanatsal gelişmeleri en yakından takip eden, bölgesel anlamda öncü, uluslararası düzeyde tercih edilebilen dünyanın önde gelen araştırma ve öğretim birimleri arasında yer alan saygın fakültelerden biri olmaktır.”

1/ “Bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamak” kolay değildir, büyük sözdür.

2/ “Alanında en kaliteli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran” cümlesi sorunludur. Diğer benzer kurumlar ve akademisyenler suçlanmaktadır. Olmaz!..

Doğrusu: “Bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamış, sanatsal gelişmeleri en yakından takip eden, bölgesel anlamda öncü, uluslararası düzeyde tercih edilebilen saygın bir fakülte olmaktır.”

Not: Lütfen, bu yazımı; diğer misyon-vizyon yazılarımla birlikte değerlendiriniz.

Gelecek yazı: "MEF Üniversitesi misyon-vizyonu"