Rosenborg Aytemiz Alanyaspor maçı şifresiz TRTSpor'da yayınlanacak
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Aytemiz Alanyaspor, Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak. Seyircisiz oynanacak müsabaka, TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.Abone ol
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak. Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, TRTSpor'dan yayınlanacak.
Süper Lig'de geçen sezonu 5. bitiren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazandı.
Karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits olacak.
Kazanan taraf tur atlayacak
Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için bugünkü müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.
Turu geçerse muhtemel rakipler
Turuncu-yeşilli ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Slovenya'nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor, bu karşılaşmaya sahasında çıkacak.