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Rosenborg Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11'ler belli oldu

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz tek maç üzerinden oynanacak turda rakibini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Alanyaspor - Rosenborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak. Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek ve mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 5. bitiren Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç oynanacak ve bu mücadelede turu atlayacak takım Slovenya'nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Rosenborg - Alanyaspor

Stat: Lerkendal
Hakem: Kristo Tohver (Estonya)
Saat: 20.00
Yayın: TRT Spor

Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjolfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Holse, Islamovic, Adegbenro

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro

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