Rosenborg Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz tek maç üzerinden oynanacak turda rakibini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına konuk oluyor. Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetiyor ve mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Süper Lig'de geçen sezonu 5. bitiren Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç oynanacak ve bu mücadelede turu atlayacak takım Slovenya'nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Rosenborg: 0 - 0 :Alanyaspor (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Lerkendal

Hakem: Kristo Tohver (Estonya)

Saat: 20.00

Yayın: TRT Spor

Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjolfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Holse, Islamovic, Adegbenro

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro