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Röntgen sonuçlarını görünce şok oldu! 30 yıl önce içinde unutulmuş

Röntgen sonuçlarını görünce şok oldu! 30 yıl önce içinde unutulmuş

New York'taki Elmhurst Hastanesinde 30 yıl önce ameliyat olan Rene Remache'nin içinde nefes tüpü unutulduğu ortaya çıktı. 30 yıldır 25 santimlik tüple yaşayan adam hastaneye dava açtı.

Röntgen sonuçlarını görünce şok oldu! 30 yıl önce içinde unutulmuş

Elmhurst Tıp Merkezi'nde 30 yıl önce ameliyat olan Rene Remache'nin içinde nefes tüpü unutuldu. Bunca zaman nefes tüpüyle yaşayan adam, röntgende gerçeği fark etti. 'Biraz kızgın hissediyorum' diyen Rene, 'Sonuç olduğundan daha kötü olabilirdi. Tanrıya şükür hala buradayım' dedi.

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Röntgen sonuçlarını görünce şok oldu! 30 yıl önce içinde unutulmuş

Hikaye Remache'nin Nisan 1989'da henüz 6 yaşındayken ikinci kattaki pencereden düşmesiyle başladı. Kafatası kırığı ile Elmhurst Hastanesine kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Tıbbi kayıtlar, daha sonra solunum cihazını kendi kendine çıkardığını gösteriyordu. 

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Röntgen sonuçlarını görünce şok oldu! 30 yıl önce içinde unutulmuş

Remache, hayatında solunum cihazına bağlandığı tek zamanın bu olduğunu ve avukatlarının Elmhurst'teyken cihazın bir kısmını veya tamamını yuttuğuna ikna olduklarını ve doktorlarının bunu fark etmediğini söylüyor.

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Röntgen sonuçlarını görünce şok oldu! 30 yıl önce içinde unutulmuş

Mide rahatsızlığı yaşıyordu

Remache, yıllar içinde aralıklı mide rahatsızlıklarından mustarip olduğunu söylüyor. Genellikle Elmhurst'te tedavi görüyordu ancak bu tedaviler etkili olmuyordu. 2019'da ailece Meksika'ya yaptığı bir gezi sırasında Remache'nin kendisini normalden daha kötü hissetmeye başladığını söylemesiyle işler değişti.

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