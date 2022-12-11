Ronaldo'nun sevgili ateş püskürdü! 'Bir ulusu yok ettiniz, tebrik ederiz

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final eşleşmeleri Hırvatistan-Arjantin ve Fransa-Fas şeklinde oldu. Turnuvanın favori takımlarından biri olan Portekiz, turnuvanın sürpriz takımı Fas'a 1-0 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi oldu.