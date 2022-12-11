Ronaldo'nun sevgili ateş püskürdü! 'Bir ulusu yok ettiniz, tebrik ederiz
Dünya Kupası'nda Portekiz rakibi Fas'a 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Portekiz'in Ronaldo maçtan sonra tünelden ağlayarak soyunma odasına doğru giderken görüldü. Karşılaşma sonrası Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro Portekiz'in hocası hakkında olay sözler sarf etti.
2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final eşleşmeleri Hırvatistan-Arjantin ve Fransa-Fas şeklinde oldu. Turnuvanın favori takımlarından biri olan Portekiz, turnuvanın sürpriz takımı Fas'a 1-0 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi oldu.
Son kez Dünya Kupası'nda forma giyen Ronaldo ise maçın ardından tünelden ağlayarak soyunma odasına doğru giderken görüldü. Portekizli yıldız İsviçre maçından sonra bu maça da yedek başlamıştı.
Ronaldonu'nun sevgilisi ve kız kardeşi ateş püskürdü
Tarihi maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro, Milli Takım hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Portekiz TD Fernando Santos'u istifaya davet etti. Aveiro, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz. Fernando Santos istifa!" mesajını paylaşarak tepkisini gösterdi.
Georgina'dan Santos'a tepki
Diğer yandan Georgina Rodriguez ise Ronaldo'nun yedek kalmasını eleştirdi. Georgina paylaştığı mesajı şunları söyledi: "Bugün dostunuz ve teknik direktörünüz çok kötü bir karar verdi. Birçok hayranlık ve saygı cümleleri kuran o dostunuz..."