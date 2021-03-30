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Ronaldo'nun öfkesi, kaptanlığına mal olacak mı?

Cristiano Ronaldo'nun milli takımında sahayı terk etmesi, anlayışla karşılandı. Portekiz Teknik Direktörü Santos, kaptanlığı Ronaldo'dan almayacağını açıkladı.

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2-2 biten Sırbistan-Portekiz maçı gündemdeki yerini koruyor. Duraklama anlarında Ronaldo'nun şutu kale çizgisini geçmiş, ancak gol değeri kazanmamıştı. 36 yaşındaki futbolcu son düdük çalmadan sahayı terk etmişti. Teknik direktör Santos'a göre bu, kabul edilebilir bir tepki.

Santos, şu açıklamayı yaptı; "94. dakikada bariz bir gol atıyorsunuz ama sayılmıyor. Üstelik maç berabere bitiyor. Sinirlenmesi çok doğal. Cristiano, o durumda hepimizin verebiliceği bir tepki verdi. Hatalı olduğunu da herkesten önce kabul etti. Kaptanımız olmaya devam edecek."

Portekiz 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda 4 puan ve averajla Sırbistan'ın gerisinde ikinci sırada. Fernando Santos'un ekibi 3. maçında Lüksemburg'a konuk olacak.

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