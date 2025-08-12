Ronaldo'dan şaşırtan teklif! 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklif etti

"EVET, KABUL EDİYORUM'

Güzel manken Georgina Rodriguez sosyal medyada yaptığı paylaşıma, "Evet, kabul ediyorum. Bu ve tüm hayatımda" sözlerini sarf etti. İkilinin sevenleri, Ronaldo ve sevgilisini tebrik eden çok sayıda yoruma imza attı.