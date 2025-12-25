BIST 11.399
DOLAR 42,84
EURO 50,65
ALTIN 6.169,55

Ronaldo'dan milyonluk hediye! Evlilik için 10 yıl beklettiği sevgilisine öyle bir hediye aldı ki...

|
Ronaldo'dan milyonluk hediye! Evlilik için 10 yıl beklettiği sevgilisine öyle bir hediye aldı ki...

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 10 yıllık ilişkisinin ardından kız arkadaşına sürpriz bir hediye verdi. Ronaldo'nun sevgilisine vereceği hediyenin fiyatı ise resmen dudak uçuklattı. İşte o hediye...

Ronaldo'dan milyonluk hediye! Evlilik için 10 yıl beklettiği sevgilisine öyle bir hediye aldı ki... - Resim: 1

Ronaldo, evlilik hazırlığı yaptığı Georgina Rodriguez için bir kez daha kesenin ağzını açarak Kızıldeniz açıklarında konumlanan Nujuma Adası'ndan iki lüks villa aldı. 

16
Ronaldo'dan milyonluk hediye! Evlilik için 10 yıl beklettiği sevgilisine öyle bir hediye aldı ki... - Resim: 2

Yaklaşık 16 mil açıkta bulunan adadan satın alınan villaların her birinin değerinin 3,5 milyon sterlin civarında olduğu belirtildi.

26
Ronaldo'dan milyonluk hediye! Evlilik için 10 yıl beklettiği sevgilisine öyle bir hediye aldı ki... - Resim: 3

10 yıllık birlikteliklerinin ardından Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolarlık yüzükle evlilik teklifi eden Cristiano Ronaldo, evlilik öncesi yeniden çok konuşulacak bir jestle gündeme geldi.

36
Ronaldo'dan milyonluk hediye! Evlilik için 10 yıl beklettiği sevgilisine öyle bir hediye aldı ki... - Resim: 4

5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE DEVASA YÜZÜK

Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolar değerinde devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklifi etmişti. Georgina Rodriguez, aldığı tektaşını sosyal medyada paylaşarak, "Evet, istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" sözlerini sarf etti.

46