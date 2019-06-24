Ronaldo tatile çıktı yat kirası dudak uçuklattı

Ronaldo tatile çıktı yat kirası dudak uçuklattı

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 3 yıldır birlikte olduğu İspanyol model Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.

Ronaldo tatile çıktı yat kirası dudak uçuklattı - Sayfa 1

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, ailesiyle birlikte tatil için Fransa'ya gitti.

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Ronaldo tatile çıktı yat kirası dudak uçuklattı - Sayfa 2

Burada haftalığı 200 bin dolar olan Afrika 1 adlı yatı kiralayan oyuncu, bol bol denize girip güneşlendi. 34 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin ilgisini fazlasıyla çekmeyi başardı.

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Ronaldo tatile çıktı yat kirası dudak uçuklattı - Sayfa 3

Fransız Riviera’sından paylaştığı fotoğrafta fit görüntüsüyle ön plana çıkan Ronaldo paylaşımın altına, “Ailemle tatilin keyfini çıkarıyorum. Manzaranın tadını çıkarın” notunu düştü.

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Ronaldo tatile çıktı yat kirası dudak uçuklattı - Sayfa 4

Juventus'un yeni teknik rirektörü Maurizio Sarri'nin yeni sezon öncesi takımın yıldızı Cristiano Ronaldo ile bir araya geldiği iddia edildi.

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