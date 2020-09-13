Ronaldo kesenin ağzını açtı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun evlilik teklifi için aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı.
Aşk hayatını "Attığım hiçbir gol Georgina ile cinsel ilişkiden daha güzel değil" sözleriyle anlatan Cristiano Ronaldo, sevgilisine evlilik teklifi yapmaya hazırlanıyor. Ünlü futbolcunun aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı.
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Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'e elmas bir yüzük aldı.
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Yıldız futbolcunun tamamı elmas işlemeli olan yüzüğe ne kadar para verdiği ortaya çıktı.
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Yüzük için kesenin ağzını açan Ronaldo 615 bin sterlin (Yaklaşık 5,9 milyon TL) ödedi.
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