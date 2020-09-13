Ronaldo kesenin ağzını açtı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı

Aşk hayatını "Attığım hiçbir gol Georgina ile cinsel ilişkiden daha güzel değil" sözleriyle anlatan Cristiano Ronaldo, sevgilisine evlilik teklifi yapmaya hazırlanıyor. Ünlü futbolcunun aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı.