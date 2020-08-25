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Ronaldinho özgürlüğüne kavuştu

Paraguay'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalışmak suçu nedeniyle tutuklanan Ronaldinho ve ağabeyi Ronaldo Assis serbest bırakıldı

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Ağabeyi ile 5 aydır önce hapishanede ardından ise ev hapsinde tutuklu olan Ronaldinho özgürlüğüne kavuştu.

90 bin dolarlık "prosedürün şartlı askıya alınması" kanunundan faydalanan Brezilyalı yıldızın ülkeden çıkış yapmasına da izin verildi.

Bu ücretin nedeni olarak topluma verilen zarar gösterildi. Ronaldinho'nun ağabeyi Ronaldo Assis'ten ise benzer suç nedeniyle 110 bin dolar tazminat talep edildi.

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