Romelu Lukaku için çetin yarış! Süper Lig devi devrede
Yeni sezonda Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku'nun geleceği merak konusu olurken, Süper Lig devinin devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Napoli forması giyen dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan Belçikalı yıldız, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak.
Geleceği merak konusu olan yıldız ismin talipleri yavaş yavaş belli olurken, Süper Lig devinin de harekete geçtiği öne sürüldü.
Beşiktaş devrede
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, 32 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin harekete geçtiği ve yakın zamanda girişimlere başlayabileceği aktarıldı.
Transferde büyük rakip
Öte yandan Romelu Lukaku'ya Beşiktaş'ın yanı sıra başka Avrupa devleri de talip oldu. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Milan'ın Lukaku'nun durumunu takip ettiği belirtilirken, Fransız ekiplerinin de deneyimli golcüyle ilgilendiği vurgulandı.