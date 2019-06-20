Romario'nun 31 yaş küçük sevgilisi ülkede olay oldu
Brezilya'nın efsane golcüsü 53 yaşındaki Romario'nun 22 yaşındaki sevgilisi Ana Karoline Nazario ile ilişkisi ülkede gündeme oturdu.
Brezilya'nın efsane futbolcularından Romario'nun kendisinden 31 yaş sevgilisi Ana Karoline Nazario, ülkesinde tartışmalara neden oldu.
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Brezilya basınında çok konuşulan bu ilişki sonrası konuşan Romario, eleştirilere cevap verdi; "Yaş sadece bir sayıdır. Biz birbirimize aşığız, gerisi hiç önemli değil. İnsanlar aramızda 31 yaş fark olduğunu söyleyebilirler ama biz bununla ilgilenmiyoruz."
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22 yaşındaki Ana Karoline ise bu eleştirilere kulaklarını tıkamış durumda.
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Ana'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da şimdiden Brezilya'da çok konuşulmaya başlandı.
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