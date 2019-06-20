Romario'nun 31 yaş küçük sevgilisi ülkede olay oldu

Brezilya basınında çok konuşulan bu ilişki sonrası konuşan Romario, eleştirilere cevap verdi; "Yaş sadece bir sayıdır. Biz birbirimize aşığız, gerisi hiç önemli değil. İnsanlar aramızda 31 yaş fark olduğunu söyleyebilirler ama biz bununla ilgilenmiyoruz."